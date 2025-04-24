Як помер Папа Римський: лікар розповів про останні хвилини життя

Папа Римський Франциск за тиждень до смерті / © Associated Press

Реклама

Смерть Папи Римського Франциска вранці у понеділок, 21 квітня, настала швидко внаслідок несподіваного інсульту. Суверенний понтифік не відчував надмірних страждань.

Про це розповів лікар римської лікарні Серхіо Альфієрі, який того дня прибув на виклик до Ватикану, повідомляє агентство Reuters.

За його словами, спеціалізований медичний персонал нічого не міг зробити, щоб врятувати життя Папи Франциска.

Реклама

Останні хвилини життя понтифіка

«Я увійшов до його кімнати, і він [Папа Франциск] мав відкриті очі. Я виявив, що проблем з диханням немає. Потім я спробував назвати його на ім’я, але він не відповів. У той момент я зрозумів, що більше нічого робити. Він був у комі», — сказав лікар газеті Corriere della Sera.

В інтерв’ю La Repubblica Альф’єрі сказав, що деякі офіційні особи, які були присутні з Папою, запропонували негайно відвезти його до лікарні. Але, вважає лікар, це було б марним.

«Він би помер у дорозі. За допомогою комп’ютерної томографії ми мали б більш точний діагноз, але не більше того», — сказав він.

Серхіо Альфієрі припустив, що інсульт стався через тромб, який закупорив кровоносну судину в мозку, або через крововилив.

«Такі речі можуть статися з кожним. Однак літні люди піддаються більшому ризику, особливо якщо вони не дуже активні», — зауважив він.

Як Папа почувався перед смертю

Лікар Серхіо Альфієрі очолював медичну групу, яка спостерігала за здоров’ям понтифіка під час його п’ятитижневої госпіталізації в медичному закладі, коли у нього діагностували подвійну пневмонію.

За його словами, Папа Франциск прислухався до порад своїх лікарів і не перенапружувався.

Лікар сказав, що востаннє бачив Папу в суботу, 19 квітня. Він сказав, що запропонував йому торт із улюбленим смаком. Папа Римський сказав, що почувається добре і йому подобається знову працювати.

«Я знав, що він хотів бути вдома, бути Папою до останнього моменту», — сказав Альфієрі.

В інтерв’ю La Repubblica лікар повідомив, що Папа Франциск поділився з ним своїм останнім жалем. Хоча він був радий відвідати пенітенціарну установу 17 квітня, він шкодував, що не міг виконати звичай миття ніг ув’язненим — ритуал, який відзначає Великий четвер.

«Він пошкодував, що не зміг помити ноги в’язням. „Цього разу я не зміг“, — останнє, що він мені сказав», — сказав він

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у понеділок, 21 квітня, у віці 88 років у своїй резиденції Санта-Марта у Ватикані. Труна з його мертвим тілом зараз виставлена в соборі Святого Петра.