Папа Римський Франциск / © Associated Press

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Папа Римський Франциск, який помер вчора, 21 квітня, раніше непублічно допомагав постачати зброю українцям.

Про це заявив український богослов, професор Університетського коледжу Стокгольма, архімандрит Кирило Говорун в інтерв’ю Radio NV.

«Він, зокрема, допомагав навіть постачати зброю українцям, хоча робив це непублічно. Але він розумів необхідність. Незважаючи на свій пацифізм, який справді був, він вважав все одно, що Україні треба допомагати не лише гарними словами і гуманітарною допомогою, але й зброєю, і робив [дещо] для цього неформально, звичайно, непублічно, але робив», — каже священник.

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Архімандрит зазначив, що знає про таку допомогу понтифіка зі своїх джерел.

«…Він справді багато допомагав, зокрема українському фронту. Ми будемо дізнаватися про це ще більше вже незабаром, я думаю, поступово, але більше знатимемо про це», — зазначає Говорун.

Також він нагадав, що роль Папи у поверненні українських полонених і дітей може бути більш значною, ніж вважалося.

Зауважимо, що на словах Папа Римський неоднозначно висловлювався про постачання зброї Україні. Зокрема, понтифік критикував Європу за «озброєння війни».

Раніше повідомлялося, що у виборах Папи Римського візьме участь українець.