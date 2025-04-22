Папа Римский Франциск / © Associated Press

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Папа Римский Франциск, который скончался вчера, 21 апреля, ранее непублично помогал поставлять оружие украинцам.

Об этом заявил украинский богослов, профессор Университетского колледжа Стокгольма, архимандрит Кирилл Говорун в интервью Radio NV.

«Он, в частности, помогал даже поставлять оружие украинцам, хотя делал это непублично. Но он понимал необходимость. Несмотря на свой пацифизм, который действительно был, он считал все равно, что Украине нужно помогать не только хорошими словами и гуманитарной помощью, но и оружием, и делал [кое-что] для этого неформально, конечно, непублично, но делал», — говорит священник.

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Архимандрит отметил, что знает о такой помощи понтифика из своих источников.

«…Он действительно много помогал, в частности, украинскому фронту. Мы будем узнавать об этом еще больше в скором времени, я думаю, постепенно, но будем больше знать об этом», — отмечает Говорун.

Также он напомнил, что роль Папы в возвращении украинских пленных и детей может быть более значительной, чем считалось.

Заметим, что, на словах Папа Римский неоднозначно высказывался о поставках оружия Украине. В частности, понтифик критиковал Европу за «вооружение войны».

Ранее сообщалось, что в выборах Папы Римского примет участие украинец.