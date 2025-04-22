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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Зеленский поедет на похороны Папы Римского Франциска — источники ОП

Похоронят Франциска за пределами Ватикана.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский поедет на похороны Папы Римского Франциска. Сейчас украинская сторона ожидает деталей по поводу церемонии.

Об этом ТСН сообщил источник в Офисе президента Украины.

Официально о дате похорон Франциска еще не сообщили.

Ранее стало известно, что похороны Папы Римского пройдут в субботу, 26 апреля . Церемония пройдет в базилике Санта Мария Маджоре.

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