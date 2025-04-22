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Зеленский поедет на похороны Папы Римского Франциска — источники ОП
Похоронят Франциска за пределами Ватикана.
Президент Украины Владимир Зеленский поедет на похороны Папы Римского Франциска. Сейчас украинская сторона ожидает деталей по поводу церемонии.
Об этом ТСН сообщил источник в Офисе президента Украины.
Официально о дате похорон Франциска еще не сообщили.
Ранее стало известно, что похороны Папы Римского пройдут в субботу, 26 апреля . Церемония пройдет в базилике Санта Мария Маджоре.