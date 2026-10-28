Распад полярного вихря грозит сильными морозами на части Земли

Зимние морозы / © УНИАН

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В США отдельные регионы могут столкнуться с сильными морозами в конце ноября и в начале декабря из-за возможного масштабного нарушения структуры полярного вихря над Арктикой. Если прогнозы оправдаются, изменение направления ветров может стать самым ранним подобным явлением за всю историю наблюдений с 1959 года.

Об этом пишет Daily Mail.

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Научный сотрудник Массачусетского технологического института Джуда Коэн считает, что этот потенциальный атмосферный процесс может стать самым масштабным и самым ранним нарушением полярного вихря за всю историю наблюдений. В то же время метеорологи отмечают, что точный масштаб похолодания и регионы, которые оно затронет, пока остаются неопределёнными.

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Полярный вихрь — это система сильных ветров в верхних слоях атмосферы, которая циркулирует над Северным полюсом и способствует удержанию холодного воздуха в Арктике. Когда вихрь ослабевает или его ветры меняют направление, перестраивается атмосферная циркуляция, в частности струйное течение. В результате арктический воздух может проникать далеко на юг, вызывая резкое понижение температуры.

По прогнозу старшего метеоролога The Weather Channel Джошуа Сенешаля, период с конца ноября по начало декабря может оказаться холоднее нормы, прежде всего в восточной части США. В то же время погодные условия будут зависеть от того, куда именно переместятся холодные воздушные массы. Часть арктического вихря, по наблюдениям метеорологов, уже смещается в сторону Канады.

Каковы будут последствия?

Ведущий YouTube-канала о погоде «Ryan Hall, Y’all» Райан Холл предупредил, что последствия могут быть разными для разных регионов. Арктический воздух может направиться в США, Европу или Азию, поэтому похолодание в Америке пока не гарантировано. Даже если направление ветров изменится, влияние на погоду у поверхности Земли может проявиться лишь через несколько недель.

Метеорологи также предостерегают от поспешных выводов о неизбежных снежных бурях или транспортном коллапсе. Само по себе вторжение холодного воздуха не гарантирует сильных осадков, а более точные прогнозы относительно морозов, снегопадов и гололеда появятся ближе к ожидаемому периоду.

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Среди других факторов, которые могут повлиять на погоду этой зимой, — явление Эль-Ниньо, связанное с потеплением вод в тропической части Тихого океана. Оно может способствовать в целом более мягкой зиме в Северной Америке, в частности на востоке континента. Однако это не исключает отдельных периодов сильного похолодания продолжительностью в несколько недель.

Предыдущие случаи ослабления полярного вихря показывают, что изменения в стратосфере могут влиять на погоду в разных частях мира. В частности, подобные процессы наблюдались перед продолжительными морозами в Северной Европе в 2018 году и сильным похолоданием в центральных штатах США в 2021 году. В то же время на такие погодные аномалии влияют и другие атмосферные факторы, поэтому их нельзя объяснять только поведением полярного вихря.

Напомним, что супер-Эль-Ниньо может стать чрезвычайно мощным уже в конце 2026 года. Согласно новым данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), температура поверхности воды в тропической части Тихого океана в ноябре 2026 — январе 2027 года может оказаться на 3,8 °C выше среднего показателя. Это грозит усилением экстремальных погодных явлений в разных частях мира.

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