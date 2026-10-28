ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
803
Время на прочтение
3 мин

Распад полярного вихря грозит сильными морозами на части Земли

Арктический воздух может проникать далеко на юг, вызывая резкое понижение температуры.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Зимние морозы

Зимние морозы / © УНИАН

В США отдельные регионы могут столкнуться с сильными морозами в конце ноября и в начале декабря из-за возможного масштабного нарушения структуры полярного вихря над Арктикой. Если прогнозы оправдаются, изменение направления ветров может стать самым ранним подобным явлением за всю историю наблюдений с 1959 года.

Об этом пишет Daily Mail.

Научный сотрудник Массачусетского технологического института Джуда Коэн считает, что этот потенциальный атмосферный процесс может стать самым масштабным и самым ранним нарушением полярного вихря за всю историю наблюдений. В то же время метеорологи отмечают, что точный масштаб похолодания и регионы, которые оно затронет, пока остаются неопределёнными.

Полярный вихрь — это система сильных ветров в верхних слоях атмосферы, которая циркулирует над Северным полюсом и способствует удержанию холодного воздуха в Арктике. Когда вихрь ослабевает или его ветры меняют направление, перестраивается атмосферная циркуляция, в частности струйное течение. В результате арктический воздух может проникать далеко на юг, вызывая резкое понижение температуры.

По прогнозу старшего метеоролога The Weather Channel Джошуа Сенешаля, период с конца ноября по начало декабря может оказаться холоднее нормы, прежде всего в восточной части США. В то же время погодные условия будут зависеть от того, куда именно переместятся холодные воздушные массы. Часть арктического вихря, по наблюдениям метеорологов, уже смещается в сторону Канады.

Каковы будут последствия?

Ведущий YouTube-канала о погоде «Ryan Hall, Y’all» Райан Холл предупредил, что последствия могут быть разными для разных регионов. Арктический воздух может направиться в США, Европу или Азию, поэтому похолодание в Америке пока не гарантировано. Даже если направление ветров изменится, влияние на погоду у поверхности Земли может проявиться лишь через несколько недель.

Метеорологи также предостерегают от поспешных выводов о неизбежных снежных бурях или транспортном коллапсе. Само по себе вторжение холодного воздуха не гарантирует сильных осадков, а более точные прогнозы относительно морозов, снегопадов и гололеда появятся ближе к ожидаемому периоду.

Среди других факторов, которые могут повлиять на погоду этой зимой, — явление Эль-Ниньо, связанное с потеплением вод в тропической части Тихого океана. Оно может способствовать в целом более мягкой зиме в Северной Америке, в частности на востоке континента. Однако это не исключает отдельных периодов сильного похолодания продолжительностью в несколько недель.

Предыдущие случаи ослабления полярного вихря показывают, что изменения в стратосфере могут влиять на погоду в разных частях мира. В частности, подобные процессы наблюдались перед продолжительными морозами в Северной Европе в 2018 году и сильным похолоданием в центральных штатах США в 2021 году. В то же время на такие погодные аномалии влияют и другие атмосферные факторы, поэтому их нельзя объяснять только поведением полярного вихря.

Напомним, что супер-Эль-Ниньо может стать чрезвычайно мощным уже в конце 2026 года. Согласно новым данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), температура поверхности воды в тропической части Тихого океана в ноябре 2026 — январе 2027 года может оказаться на 3,8 °C выше среднего показателя. Это грозит усилением экстремальных погодных явлений в разных частях мира.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie