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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Зеленський поїде на похорон Папи Римського Франциска — джерела ОП

Поховають Франциска за межами Ватикану.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Володимр Зеленський

Володимр Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський поїде на похорон Папи Римського Франциска. Зараз українська сторона очікує деталей щодо церемонії.

Про це ТСН.ua повідомило джерело в Офісі президента України.

Офіційно про дату похорону Франциска ще не повідомили.

Раніше стало відомо, що похорон Папи Римського відбудеться в суботу, 26 квітня. Церемонія пройде у базиліці Санта-Марія-Маджоре.

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