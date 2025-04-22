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Зеленський поїде на похорон Папи Римського Франциска — джерела ОП
Поховають Франциска за межами Ватикану.
Президент України Володимир Зеленський поїде на похорон Папи Римського Франциска. Зараз українська сторона очікує деталей щодо церемонії.
Про це ТСН.ua повідомило джерело в Офісі президента України.
Офіційно про дату похорону Франциска ще не повідомили.
Раніше стало відомо, що похорон Папи Римського відбудеться в суботу, 26 квітня. Церемонія пройде у базиліці Санта-Марія-Маджоре.