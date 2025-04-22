Дитина випала з вікна 25-го поверху та дивом вижила

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У Китаї дев’ятирічна дівчинка дивом вижила після падіння з 25-го поверху будинку.

Інцидент стався в місті Таншань, провінція Хебей, 27 березня, коли вона була сама в своїй кімнаті, повідомляє SCMP.

Відчувши спеку, дівчинка, ім’я якої не розголошується, вирішила відчинити вікно. На жаль, конструкція вікна була нещільною, внаслідок чого вона впала і приземлилася на платформу 18 поверхами нижче.

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Її мама Шен була на роботі, коли стався нещасний випадок, і отримала дзвінок від чоловіка, який повідомив, що їхня донька зникла.

«Моя дочка повинна була робити домашнє завдання у своїй кімнаті. Але коли її батько пішов кликати її на вечерю, він не зміг її знайти, — пояснила Шен. „Він тричі виглядав у вікно, але не побачив нікого на землі, окрім пари капців“.

Сім’я дізналася про місцеперебування доньки, коли зателефонував менеджер з управління нерухомістю їхнього будинку і повідомив, що дівчинка лежить на майданчику сьомого поверху.

«Мешканець сьомого поверху почув шум і помітив, що щось впало. Вони вийшли на вулицю, побачили, що це дівчинка, і зателефонували до компанії з управління нерухомістю», — розповіла Ай, колега Шен, яка супроводжувала її та її чоловіка під час пошуків доньки.

Після приземлення на нижню платформу дівчинка відійшла на декілька кроків від місця падіння, тому батько не бачив її з їхнього будинку.

«Вона пройшла декілька кроків, але їй довелося прилягти, тому що їй було дуже боляче», — сказала Ай. «Коли ми знайшли її, вона була одягнена в шкільну форму, а навколо рота і вух було багато крові. Її очі були набряклі від згустків крові, але вона була притомна».

«Ми були налякані. Я була розгублена. Перше, що сказала моя дочка, коли побачила мене, було: „Мамо, врятуй мене“, — згадує Шен.

Оскільки всі лікарні в Таншані відмовилися лікувати її за таких обставин, батьки швидко перевезли її до лікарні в Пекіні, приблизно за 200 км.

У Пекінській дитячій лікарні у дівчинки діагностували переломи рук, надбрівної дуги та грудного хребця. За словами Шен, на щастя, її мозок не постраждав.

Вона перенесла декілька операцій і через 10 днів була виписана з лікарні. Наприкінці квітня вона має повернутися на повторне обстеження.

«Моя свекруха знепритомніла, коли почула про падіння моєї дочки. Ми відчули деяке полегшення лише тоді, коли стан моєї доньки стабілізувався», — розповіла мама. «Виживання моєї доньки змусило всіх повірити, що її захищає Всевишній. Це справді диво!».

Нагадаємо, лев викрав дівчинку з дому і вбив біля річки. Дитина перебувала в житловому комплексі на ранчо поруч із Національним парком Найробі.