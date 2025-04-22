Марс мав кілька "водних" епох: нове відкриття вчених

Марс / © pixabay.com

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Марсохід NASA Perseverance виявив у кратері Єзеро свідчення щонайменше двох різних епох, коли на Марсі існували сприятливі умови для життя.

Про це повідомило видання Scitechdaily.

Дослідники з Університету Квінсленда (Австралія), використовуючи інноваційний метод аналізу, знайшли два шари мінералів, утворених у водному середовищі, але в різний час і на різній глибині.

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Один шар виник близько поверхні, тоді як інший — на глибині понад 80 метрів. Це свідчить про те, що вода на Червоній планеті з’являлася неодноразово, створюючи періоди, потенційно придатні для мікробних форм життя.

Ключовим інструментом дослідження став PIXL на борту Perseverance, який за допомогою рентгенівського зворотного розсіювання вперше провів детальний аналіз марсіанських порід безпосередньо на місці.

Наступним кроком стане повернення зразків на Землю, де їх детальний аналіз може підтвердити, чи існувало колись життя на Червоній планеті.

Нагадаємо, черевний тиф стає смертельно небезпечним через мутації — і вже виходить за межі Південної Азії.