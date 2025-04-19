МКС у небезпеці: NASA попереджає про катастрофічні наслідки

МКС в небезпеці / © NASA

Реклама

На засіданні Консультативної групи з безпеки в аерокосмічній сфері (ASAP) представники NASA висловили серйозне занепокоєння станом Міжнародної космічної станції. За їхніми словами, тріщини та витік повітря на борту МКС можуть призвести до катастрофічних наслідків, якщо не вжити термінових заходів.

Про це повідомило видання InterestingEngineering.

Один з членів комісії заявив, що МКС вступила в найнебезпечнішу фазу свого існування. Серед основних загроз — пошкодження модуля «Зірка» та аварійне сходження з орбіти до введення в дію спеціального буксира US Deorbit Vehicle (USDV), який розробляє SpaceX за контрактом з NASA. Якщо МКС вийде з-під контролю, її уламки можуть впасти на населені території.

Реклама

Ілон Маск, генеральний директор SpaceX, вважає, що станція вже «виконала своє призначення» і пропонує прискорити її зняття з орбіти. Однак NASA планує завершити місію до 2030 року, закликаючи до додаткового фінансування для запобігання аваріям.

«Якщо МКС буде зведена з орбіти до доставки USDV, ризик для громадськості від уламків МКС збільшиться на порядки», — зазначив член комісії Річ Вільямс.

Нагадаємо, вчені знайшли ознаки життя на одній з планет.