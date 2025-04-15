Засуджений за держзраду космонавт полетів до МКС на борту Росії

Космонавт Олексій Зубрицький

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8 квітня 2025 року Росія запустила до МКС космонавта Олексія Зубрицького — колишнього військового України, який перейшов на бік окупантів після анексії Криму. В Україні його вже заочно засудили до 15 років ув’язнення за державну зраду.

Про це повідомило видання Крим.Реалії.

11 березня 2025 року Вінницький суд визнав Зубрицького винним у держзраді.

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«В період з 22.03.2014 по 13.05.2014, перебуваючи в Севастополі, діючи навмисно, з корисливих мотивів, здійснив перехід на бік ворога, чим вчинив державну зраду, тобто дії на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України», — зазначено в вироку.

До 2014 року Зубрицький служив льотчиком у Криму, але після окупації півострова не повернувся до української частини, як наказувало командування. Натомість він перейшов до російської армії, де служив понад 10 років, у тому числі під час повномасштабного вторгнення.

У 2018 році його зарахували до загону космонавтів РФ, а вже 2024-го він готувався до польоту — на майданчику Європейського космічного агентства в Кельні.

8 квітня 2025 року він полетів до МКС разом із двома іншими членами екіпажу — американцем Джонні Кімом та росіянином Сергієм Рижиковим.

Нагадаємо, Росія може розмістити ядерну зброю в космосі.