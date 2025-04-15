ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2081
Час на прочитання
1 хв

Засуджений за держзраду космонавт полетів до МКС на борту Росії

Зубрицький став першим космонавтом засудженим за держзраду.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Держзрадник Олексій Зубрицький

Космонавт Олексій Зубрицький

8 квітня 2025 року Росія запустила до МКС космонавта Олексія Зубрицького — колишнього військового України, який перейшов на бік окупантів після анексії Криму. В Україні його вже заочно засудили до 15 років ув’язнення за державну зраду.

Про це повідомило видання Крим.Реалії.

11 березня 2025 року Вінницький суд визнав Зубрицького винним у держзраді.

«В період з 22.03.2014 по 13.05.2014, перебуваючи в Севастополі, діючи навмисно, з корисливих мотивів, здійснив перехід на бік ворога, чим вчинив державну зраду, тобто дії на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України», — зазначено в вироку.

До 2014 року Зубрицький служив льотчиком у Криму, але після окупації півострова не повернувся до української частини, як наказувало командування. Натомість він перейшов до російської армії, де служив понад 10 років, у тому числі під час повномасштабного вторгнення.

У 2018 році його зарахували до загону космонавтів РФ, а вже 2024-го він готувався до польоту — на майданчику Європейського космічного агентства в Кельні.

8 квітня 2025 року він полетів до МКС разом із двома іншими членами екіпажу — американцем Джонні Кімом та росіянином Сергієм Рижиковим.

Нагадаємо, Росія може розмістити ядерну зброю в космосі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie