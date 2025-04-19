МКС в опасности: NASA предупреждает о катастрофических последствиях

МКС в опасности / © NASA

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На заседании Консультативной группы по безопасности в аэрокосмической сфере (ASAP) представители NASA выразили серьезную обеспокоенность состоянием Международной космической станции. По их словам, трещины и утечка воздуха на борту МКС могут привести к катастрофическим последствиям, если не принять срочные меры.

Об этом сообщило издание InterestingEngineering.

Один из членов комиссии заявил, что МКС вступила в самую опасную фазу своего существования. Среди основных угроз — повреждение модуля «Звезда» и аварийное схождение с орбиты до введения в действие специального буксира US Deorbit Vehicle (USDV), разрабатываемого SpaceX по контракту с NASA. Если МКС выйдет из-под контроля, то ее обломки могут упасть на населенные территории.

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Илон Маск, генеральный директор SpaceX, считает, что станция уже «выполнила свое предназначение» и предлагает ускорить ее снятие с орбиты. Однако NASA планирует завершить миссию к 2030 году, призывая к дополнительному финансированию для предотвращения аварий.

«Если МКС будет сведена с орбиты к доставке USDV, риск для общественности от обломков МКС увеличится на порядки», — отметил член комиссии Рич Уильямс.

Напомним, ученые обнаружили признаки жизни на одной из планет.