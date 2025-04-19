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Дархан Калетаев: дипломатия во время войны Официально
Указом главы государства Казахстана Калетаев Дархан Аманович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Украине. Дархан Калетаев достойно завершил 5-летнюю, как и положено по протоколу, дипмиссию в Украине.
В период дипломатической миссии Д.Калетаева в Украине был проведен первый курултай казахов в Украине. Это стало уникальным событием наряду с другими, такими как первый Климатический диалог, конференция, посвященная 30-летию Независимости Казахстана, Торжественный Прием. Было организовано несколько историко-архивных и поисковых экспедиций, визиты научных и университетских делегаций. В 2021 году после длительного перерыва состоялось заседание Межправительственной комиссии. В результате взаимный товарооборот увеличился до 1 млрд долл., что для постковидного периода стало феноменальным, пишет uainfo.org.
Конечно, 2022 год принес сложнейшие испытания. Вначале январские события в Казахстане, затем - полномасштабный военный конфликт. Под руководством посольства была организована эвакуация граждан Казахстана, в том числе студентов. Людей вывозили через Львов и польскую Катовице рейсами Эйр Астана - это была очень сложная и ответственная задача.
За эту работу Посол и сотрудники посольства получили высокие государственные награды. Необходимо было продолжать вести дипломатическую работу, экономические и бизнес отношения уже в военных условиях. В целях безопасности Посольство временно было эвакуировано во Львов, откуда велась вся необходимая деятельность. Вскоре работа возобновилась а Киеве.
Полноценная и качественная работа в военный период - сложный вызов. То, что сумел сделать Дархан Калетаев, заслуживает восхищения и уважения. Это обеспечение диалога с властями, минимизация санкционных рисков, поддержание природных дружеских отношений в невероятно сложной ситуации конфликта между двумя близкими странами для Казахстана.
Мирный трек так или иначе пробивает себе дорогу. Война еще не закончилась, но стороны заговорили о мире. Это даёт надежду на скорое завершение войны.
Следует подчеркнуть, что с началом полномасштабного конфликта многие вещи необходимо было делать на ходу. Отсутствовали алгоритмы эвакуации граждан. Инструкции, регламенты и даже законы оказались неготовыми к новым обстоятельствам.
Несомненно, решение направить в свое время Дархана Калетаева в Украину было кармически правильным и безальтернативным. Его смелость и решительность, политический опыт, связи позволили купировать многие вызовы для нашей страны в возникшей ситуации. Все действия Дархана Калетаева соответствовали Венской конвенции. Посол выполнил свой долг.