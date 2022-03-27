Традиции и приметы на Пасху 2022

Воскресение Христово, Пасха, – самый ожидаемый праздник весны для всех украинцев. Сегодня в условиях войны Пасху связывают не только с весной, но и с победой и возрождением Украины. С Пасхой связано значительное количество народных поверий, примет и обрядов, о которых рассказывается в материале ТСН.ua.

В 2022 году христиане Восточного обряда отмечают Пасху 24 апреля. Рассказываем о традициях празднования этого светлого праздника.

Традиции празднования Пасхи

Неделя перед Пасхой считается очень торжественной. Каждый из семи дней пасхальной неделт чем-то важен и отличается традициями. Наиболее важными являются Чистый четверг и Страстная пятница.

На Гуцульщине в понедельник дети посещают крестных и стариков, "греют деда", таким образом извещают о том, что Пасха уже близко. За такое известие детей угощают булочками с выпеченными крестиками, разными сладостями. На Западной Украине существует традиция перепрыгивать в Чистый четверг через костер, таким образом, очищая тело и душу. На Полесье замешивают тесто на куличи, бочку с тестом накрывают полотенцем, сверху на нее кладут деньги и ставят повище, на столбики ворот. По местному поверью, солнце, взошедшее благословит бочку.

Чистый четверг является символом духовного очищения и в народных традициях связан с обрядами купания. В древние времена в Чистый четверг было принято купаться в проруби, озере, реке или в бане. В наши дни традиционно в Чистый четверг убирают в доме, и, конечно, купаются.

Также в Чистый четверг пекут паски. Согласно поверью выпекать паски хозяйка должна наедине, без чужих глаз. Творожную паску чаще всего выпекают в Центральной и Восточной Украине.

Страстная пятница традиционно является днем ​​скорби, когда нельзя развлекаться, многие христиане этот день не едят и не пьют. В церквях в Страстную пятницу выносят плащаницу (символическую ткань как символ той ткани, в которую было завернуто тело Христа).

С освященной корзиной спешат домой за богатый Пасхальный стол. Хозяин или хозяйка должны поставить корзину на пороге дома и трижды сказать: "Христос воскрес", а семья и гости ответить: "Воистину воскрес". Пасхальная трапеза начинается с молитвы. После молитвы хозяин делит священное яйцо или писанку на столько частей, сколько присутствующих находится за столом. Для умерших родственников тоже выделяют долю. Во многих регионах устраивают "бои", в которых стучатся яйцами, проверяя их скорлупу на прочность. После того как съедают священные яйца приступают и к другим мясным блюдам. Завершают трапезу паской.

Освященной паске в Украине придается большое значение. В некоторых регионах трапезу на Пасху начинают именно с ее разрезания. Вообще вкушение освященных блюд называется разговением. На Подолье, Волыне и Западной Галичине на Пасху, а также в понедельник и вторник сущетвует традиция делить паску на столько частей, сколько членов в семье, после этого три раза обходить вокруг стола с миской, наполненной угощением с праздничного стола. Смысл этого обряда – чтобы в доме был достаток.

Традиции Пасхи / Credits

Особое внимание уделялось остаткам пасхальной трапезы. Ни в коем случае нельзя было выбрасывать остатки кулича или другой освященной пищи. Кулич нужно обязательно доедать, или, в крайнем случае, закапывать в таком месте, где никто не ходит, чтобы не топтаться по нему. Кости со стола тоже нужно было закопать. Бережно относились и к скорлупе святых яиц, по поверьям которые также лучше было сжечь или закопать. Никакой крошки из святой пищи не должно было упасть, считали жители Восточной и Центральной Украины.

Традиция обливаться во второй день праздников (поливной понедельник) распространена по всей Украине, больше этой традиции придерживаются на Западной Украине. На Гуцульщине и Бойковщине приход подывальников к девушкам давал надежду на замужество.

Что можно и нельзя делать на Пасху

В Пасху желательно не делать ничего по дому. В древности строго запрещалась любая домашняя работа. Можно было только кормить скота и птицу. Традиционно на Пасху навещают всех родственников, ходят в гости к знакомым. После долгого Великого поста всегда устраивали народные гуляния и развлечения. Считалось, что в пасхальные дни нельзя находиться в печали, слиться или ссориться. Приносить радость ближнему – основное предназначение этого праздника.

В Пасхальную неделю традиционно поминают усопших. Родственники приходят на кладбище, на могилы умерших, просят у них прощения. Считается, что те, кто умер в Пасхальную неделю, попадет в рай, потому что в течение трех дней Пасхи ворота рая открыты (открыты и царские врата в иконостасе), и душа сразу улетает на небо, в рай.

На Пасху нельзя гадать или заниматься различными ритуалами и обрядами, не связанными с православием.

Приметы на Пасху, связанные с погодой

Считалось, что:

Если на Пасху будет хорошее солнце - можно ожидать хорошего урожая и хорошего лета.

Если в первый день Пасхи мороз или гром можно ожидать урожай льна.

Если в первый день Пасхи холодно, то холод продлится еще семь дней.

Если в первый день Воскресения Христова идет дождь, то дождливым будет последний месяц весны. А дожди в течение святой недели до урожая ржи.

Куры будут хорошо нестись, если на Пасху ночь была звездной.

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