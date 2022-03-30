Меню на Пасху 2022: лучшие блюда на праздничный стол

Обычно на Пасху на Пасхальный стол украинцы готовят многие традиционные блюда. ТСН.ua также подготовил рецепты вкуснейших праздничных блюд – выпечки пасхи, приготовления мясных блюд, салатов.

Традиционно стол на Пасху должен состоять из 40 блюд. Такое количество обусловлено количеством дней Великого поста. Конечно сейчас так много блюд не готовят, главными остаются три блюда – крашеные яйца, пасха, мясные блюда, салаты также не помешают.

Кулич — это важнейшая праздничная выпечка. Чтобы пасха была вкусной, нужно тщательно следовать рецепту ее приготовления.

Меню на Пасху. Рецепт классической Пасхи

Ингредиенты для приготовления классической Пасхи

Для опары:

0,5 л молока, желательно 3.2%;

50 г "живых" дрожжей прессованного типа;

1 ст. л. песка сахарного;

100 г пшеничной муки.

Для теста:

4 яиц;

2 яичных желтка;

1 кг муки пшеницы;

две щепотки соли;

200 г сливочного масла, желательно 82% жирности;

300 г сахара песка;

2 пакетика ванильного сахара;

50 г сушеных изюма;

50 г разноцветных цукатов;

натертая цедра из одного цитрусового.

Как приготовить классическую пасху в духовке

Приготовить опару. Для этого молоко прогреть до 35° C. Раскрошенные можно руками дрожжи добавить в молоко, мешать их до полного растворения в молоке. Засыпать в молоко 1 ст. л. сахара и 100 г просеянной муки. Хорошо перемешать опару и оставить ее на пол часа в тепле.

Когда опара увеличится в 2-3 раза, добавить оставшуюся муку. Отдельно смешать яйца, желтки, сахар и соль, и аккуратно ввести смесь яиц в подготовленную опару. Готовое тесто должно отстояться минимум 1 час.

Хорошо размягчить масло, можно подтопить его на водяной бане. Влить растопленное масло в тесто.

Добавить в тесто предварительно намоченные и набухшие изюм, ванильный песок, промытые и просушенные цукаты, натертую цедру цитрусовых.

Мешать тесто руками до тех пор, пока оно не станет мягким, вязким, но не липким.

Приготовьте заранее емкость для теста, промажьте бумажной салфеткой, смоченной в масле. Положите тесто в миску и накройте тонким полотенцем, чтобы не обветривалось. Тесто должно стоять в тепле, через час масса вырасти в 2 раза.

Когда тесто поднимется, снова нужно его помять. Смоченными маслом ладонями отделите от массы шар, слегка скрутите его в ладонях и положите на донышко формы. Поставьте тесто еще на 40 минут в тепло.

В предварительную разогретую до 170 градусов духовку поставить тесто выпекаться в течение 30-50 минут. Время зависит от диаметра формы, в которой выпекается пасха. Готовность пасхи проверяется деревянной шпажкой.

После охлаждения украсить верхушку пояса и кондитерской посыпкой.

Меню на Пасху. Рецепт мяса, запеченного в духовке

Меню на Великдень 2022

Ингредиенты для приготовления запеченного мяса:

2 кг свиной вырезки;

1 столовую ложку соли;

головку чеснока среднего размера;

три лавровых листика;

лучше, если специальный набор специй "Для мяса".

Приготовление запеченного мяса в духовке

Вырезку желательно ополоснуть под холодной водой.

Чистим чеснок. Часть чеснока нарезаем тонкими кусочками для шпионажа, остальное режем мелко для натирания мяса сверху.

Хорошо солим стекло стекло. Делаем в мясе проколы глубже чем до середины куска и начинаем шпионить его кусочками чеснока с лавровым листом.

Мясо натираем измельченным чесноком и щедро посыпаем его специями сверху. Посыпать нужно так, чтобы мясо выглядело как в панировке.

Перекладываем мясо в форму для запекания. Закрываем форму с мясом пищевой пленкой и ставим в прохладное место на 4 часа.

Запекать мясо на нижнем уровне духовки при температуре 180-200 градусов в течение 1,5-2 часов, обычно без пленки.

Проткните мясо зубочисткой, чтобы понять готовность. Если вытекает прозрачная жидкость – мясо готово, если мясо кровит – необходимо жарить дальше.

Меню на Пасху. Рецепт кручеников с черносливом

Ингредиенты для приготовления кручеников с черносливом

500 г свинины;

200 г чернослива;

200 г твердого сыра;

мясной бульон;

соль, перец по своему вкусу.

Приготовление кручеников с черносливом

Как обычно готовим свиные биты.

Размоченный чернослив нарезаем кусочками.

Натираем сыр на терке.

На приготовленный биток выкладываем чернослив и творог.

Заворачиваем рулетики. Чтобы они не разворачивались, закрепляем края зубочистками.

Складываем крученики в кастрюлю, заливаем их бульоном.

Ставим емкость с кручениками в духовку на 30-35 минут.

Меню на Пасху. Лаваш с красной рыбой

Ингредиенты для приготовления лаваша с красной рыбой

один лаваш;

180-200 г правого сливочного сырка, можно заменить другим, если нет сливочного;

200 г малосольного филе лосося или семги;

зелень – петрушка, кинза, укроп, все;

1 лимон.

Приготовление рулета с лавашем и красной рыбой

Рыбу порезать на кусочки.

Добавить к ней резаную зелень и сыр, хорошо перемешать. Полить выдавленным лимонным соком.

Разложить равномерно рыбу с сыром и зеленью по всему лавашу.

Завернуть лаваш с рыбой в рулет и завернуть в пленку. Поставить рулет в холодильник на 20 минут.

Порезать рулет на части.

Меню на Пасху. Салат из пекинки и курицы

Салат з пекінки та курки

Ингредиенты для приготовления салата из пекинки и курицы

350-400 г куриной грудки;

300 г шампиньонов;

300 г пекинской капусты;

одна головка репчатого лука;

1 помидор среднего размера;

150 г твердого сыра;

майонез по вкусу;

соль щепотка.

Приготовление салата из пекинки и курицы

Пекинскую капусту пошинковать.

Сыр натираем на терке.

Порезать шампиньоны на кусочки среднего размера;

Лук нарезаем ломтиками;

Помидоры нарезаем на кусочки среднего размера;

Соединяем капусту с сыром, шампиньонами, луком, помидорами, солим и заправляем майонезом.

Меню на Пасху. Салат из куриной печени и грибами

салат з курячою печінкою та грибами

Ингредиенты для приготовления салата из куриной печени и грибами

300 куриной печени;

300 г грибов;

3 шт картофеля;

3 яйца;

150 г твердого сыра;

1 шт лук;

1 шт морковь;

соль, перец по вкусу

растительное масло.

Приготовление салата из куриной печени и грибами

Вымытый картофель и морковь отварить до готовности.

Отварить яйца.

Лук порезать колечками.

Шампиньоны порезать на кусочки.

Обжарить на масле шампиньоны с грибами;

Обжарить на растительном масле куриную печень.

Выложить ингредиенты салата следующими слоями:

Первый слой – натертый на терке отварной картофель с грибами и луком, перемащенный майонезом;

Второй слой – натертая на терке отварная морковь, поджаренная печень с луком, перемащенная майонезом;

Третий слой – натертый сыр с майонезом;

Сверху посыпать тертыми на терке яйцами.

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