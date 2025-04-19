Дархан Калетаєв: дипломатія під час війни

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У період дипломатичної місії Д.Калетаєва в Україні було проведено перший курултай казахів в Україні. Це стало унікальною подією поряд з іншими, такими як перший Кліматичний діалог, конференція, присвячена 30-річчю Незалежності Казахстану, Урочистий Прийом. Було організовано кілька історико-архівних та пошукових експедицій, візити наукових та університетських делегацій. 2021 року після тривалої перерви відбулося засідання Міжурядової комісії. Результатом стало збільшення взаємного товарообігу до 1 млрд дол., що для постковідного періоду було феноменальним, повідомляє uainfo.org.

Звісно, 2022 рік приніс надскладні випробування. Спочатку січневі події в Казахстані, потім - повномасштабний військовий конфлікт. Під керівництвом посольства було організовано евакуацію громадян Казахстану, зокрема студентів. Людей вивозили через Львів і польське місто Катовіце рейсами «Ейр Астана». Це було дуже складне і відповідальне завдання.

За цю роботу посол і співробітники посольства отримали високі державні нагороди. Необхідно було продовжувати вести дипломатичну роботу, економічні та бізнесові відносини вже у воєнних умовах. З метою безпеки Посольство тимчасово було евакуйоване до Львова, звідки велася вся необхідна діяльність. Незабаром робота відновилася в Києві.

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Повноцінна і якісна робота у воєнний період - складний виклик. Те, що зумів зробити Дархан Калетаєв, заслуговує на захоплення і повагу. Це забезпечення діалогу з владою, мінімізація санкційних ризиків, підтримання природних дружніх стосунків у неймовірно складній ситуації конфлікту між двома близькими для Казахстану країнами.

Мирний трек так чи інакше пробиває собі дорогу. Війна ще не закінчилася, але сторони заговорили про мир. Це дає надію на швидке завершення війни.

Слід підкреслити, що з початком повномасштабного конфлікту багато речей необхідно було робити на ходу. Були відсутні алгоритми евакуації громадян. Інструкції, регламенти і навіть закони виявилися неготовими до нових обставин.

Безумовно, рішення направити свого часу Дархана Калетаєва в Україну було кармічно правильним і безальтернативним. Його сміливість і рішучість, політичний досвід, зв'язки дозволили купірувати багато викликів для нашої країни в ситуації, що виникла. Усі дії Дархана Калетаєва відповідали Віденській конвенції. Посол виконав свій обов'язок.