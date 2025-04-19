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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
639
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Леді Гага втрапила у конфуз просто на сцені світового фестивалю

Артистка майстерно викрутилася з ситуації на Coachella 2025.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Леді Гага

Леді Гага / © Associated Press

Американська співачка Леді Гага втрапила у неприємний інцидент.

Виконавиця стала хедлайнеркою масштабного фестивалю Coachella 2025, який щороку за один день може відвідувати близько 125 тис. людей з різних куточків світу. Так, Гага цьогоріч підготувала масштабний перформанс з низкою декорацій на сцені та задіяла пів сотні танцівників.

Протягом відведеного часу Леді Гага виконала низку хітів, зокрема й нашумілий трек Abracadabra. Проте несподівано просто під час виступу у зірки перестав працювати мікрофон. У результаті деяких слів пісні не можна було почути. Технічні труднощі сталися у момент, коли виконавиця була на спеціальній високій конструкції. Тож персонал не міг швидко налагодити звук.

Тим не менш, виступ не припинявся ані на секунду. Навпаки під час трансляції можна було помітити майстерність Гаги. Вона продовжувала співати, попри все. Ба більше, вона не розгубилася й виконувала всі хореографічні елементи перформансу. А вже після спуску з конструкції на землю ситуацію владнали. Зокрема, дали співачці ручний мікрофон.

Нагадаємо, нещодавно Леді Гага відреагувала на переспів українкою її хіта Abracadabra.

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Дата публікації
Кількість переглядів
639
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