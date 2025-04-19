Леді Гага втрапила у конфуз просто на сцені світового фестивалю

Леді Гага / © Associated Press

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Американська співачка Леді Гага втрапила у неприємний інцидент.

Виконавиця стала хедлайнеркою масштабного фестивалю Coachella 2025, який щороку за один день може відвідувати близько 125 тис. людей з різних куточків світу. Так, Гага цьогоріч підготувала масштабний перформанс з низкою декорацій на сцені та задіяла пів сотні танцівників.

Протягом відведеного часу Леді Гага виконала низку хітів, зокрема й нашумілий трек Abracadabra. Проте несподівано просто під час виступу у зірки перестав працювати мікрофон. У результаті деяких слів пісні не можна було почути. Технічні труднощі сталися у момент, коли виконавиця була на спеціальній високій конструкції. Тож персонал не міг швидко налагодити звук.

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Тим не менш, виступ не припинявся ані на секунду. Навпаки під час трансляції можна було помітити майстерність Гаги. Вона продовжувала співати, попри все. Ба більше, вона не розгубилася й виконувала всі хореографічні елементи перформансу. А вже після спуску з конструкції на землю ситуацію владнали. Зокрема, дали співачці ручний мікрофон.

Нагадаємо, нещодавно Леді Гага відреагувала на переспів українкою її хіта Abracadabra.