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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Вчені знайшли ознаки життя на одній з планет

Аналіз атмосфери екзопланети K2-18b показав наявність молекул, які на Землі виробляються виключно живими організмами.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Екзопланета K2-18b

Художнє уявлення екзопланети K2-18b / © Бібліотека Кембриджського університету

На відстані 120 світлових років від Землі, в системі червоного карлика, знаходиться таємнича екзопланета K2-18b. Останні дослідження з використанням космічного телескопа James Webb виявили в її атмосфері диметилсульфід (DMS) — речовину, яка на Землі виробляється лише живими організмами.

Про це повідомило видання The New York Times.

Вчені припускають, що вона може мати теплий водний океан, де потенційно могло б розвинутися життя.

«Ні в чиїх інтересах передчасно стверджувати, що ми виявили життя», — заявив астроном з Кембриджського університету Нікку Мадхусудхан.

У 2015 році астрономи виявили екзопланету K2-18b, що стала об’єктом особливої уваги завдяки своїй унікальній природі. Ця планета, відома як субнептун, за розмірами перевищує скелясті планети нашої Сонячної системи, але є менша за Нептун і подібні об’єкти. Спостереження за K2-18b продовжуються завдяки космічному телескопу Джеймса Вебба, який допомагає вивчати її атмосферу.

Один із найбільших здобутків досліджень 2023 року став відкриття молекул диметилсульфіду та диметилдисульфіду в атмосфері планети. Ці сполуки, знайдені тільки на Землі як продукт життєдіяльності організмів, викликали величезну зацікавленість. Диметилсульфід може бути доказом існування життя на K2-18b.

Однак, це відкриття не є остаточним доказом. Вчені застерігають, що необхідні подальші дослідження для з’ясування природи цієї планети.

Нагадаємо, на Марсі знайшли діру, яка може вести до схованки інопланетного життя.

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