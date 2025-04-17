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На Прикарпатті діти жорстоко вбили 19-річного хлопця
Поліція встановила, що підлітки використали ніж для злочину.
В Івано-Франківській області двоє неповнолітніх хлопців вбили місцевого жителя, а тіло намагалися заховати.
Про деталі жорстокого злочину повідомили у поліції.
«16 квітня близько 02:00 ночі поліцейські виявили тіло 19-річного хлопця з ознаками насильницької смерті. З місця події слідчі вилучили речові докази», — йдеться у повідомленні.
Поліцейські встановили осіб, причетних до особливо тяжкого злочину. Йдеться про двох 14-річних місцевих підлітків.
Зловмисники завдали ударів ножем потерпілому. Слідчі інкримінують неповнолітнім умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з особливою жорстокістю.
Поліцейські затримали двох зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі їм оголошені підозри.
Вирішується питання щодо процесуального статусу третього учасника — 15-річного неповнолітнього. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Тернополі жінка побила металевою табуреткою, а потім зарізала доньку товариша.