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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Прикарпатті діти жорстоко вбили 19-річного хлопця

Поліція встановила, що підлітки використали ніж для злочину.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Поліцейські затримали двох зловмисників

Поліцейські затримали двох зловмисників / © Національна поліція України

В Івано-Франківській області двоє неповнолітніх хлопців вбили місцевого жителя, а тіло намагалися заховати.

Про деталі жорстокого злочину повідомили у поліції.

«16 квітня близько 02:00 ночі поліцейські виявили тіло 19-річного хлопця з ознаками насильницької смерті. З місця події слідчі вилучили речові докази», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили осіб, причетних до особливо тяжкого злочину. Йдеться про двох 14-річних місцевих підлітків.

Зловмисники завдали ударів ножем потерпілому. Слідчі інкримінують неповнолітнім умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з особливою жорстокістю.

Поліцейські затримали двох зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі їм оголошені підозри.

Вирішується питання щодо процесуального статусу третього учасника — 15-річного неповнолітнього. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Тернополі жінка побила металевою табуреткою, а потім зарізала доньку товариша.

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