Жорстоке вбивство у Броварах: чоловік помер після побиття

За цей злочин чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

У місті Бровари на Київщині 38-річний чоловік до смерті побив свого 34-річного знайомого.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

За даними правоохоронців, між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із них кілька разів ударив іншого кулаком в обличчя, спричинивши тяжку травму голови.

“Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до Броварської лікарні, але врятувати його не вдалося – він помер від отриманих травм,” – повідомили у поліції.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, у Києві в районі Дарницької площі за адресою вул. Павла Усенка, 7/9 сталася масштабна пожежа на станції технічного обслуговування (СТО).

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