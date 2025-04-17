ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
111
Время на прочтение
1 мин

Ученые нашли признаки жизни на одной из планет

Анализ атмосферы экзопланеты K2-18b показал наличие молекул, производимых на Земле исключительно живыми организмами.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Экзопланета K2-18b

Художественное представление экзопланеты K2-18b

На расстоянии 120 световых лет от Земли, в системе красного карлика, находится таинственная экзопланета K2-18b. Последние исследования с использованием космического телескопа James Webb обнаружили в ее атмосфере диметилсульфид (DMS) — вещество, которое на Земле производится только живыми организмами.

Об этом сообщило издание The New York Times.

Ученые предполагают, что она может иметь теплый водный океан, где потенциально могла бы развиться жизнь.

«Нет в чьих интересах преждевременно утверждать, что мы обнаружили жизнь», — заявил астроном из Кембриджского университета Никку Мадхусудхан.

В 2015 году астрономы обнаружили экзопланету K2-18b, ставшую объектом особого внимания благодаря своей уникальной природе. Эта планета, известная как субнептун, по размерам превышает скалистые планеты нашей Солнечной системы, но меньше Нептуна и подобных объектов. Наблюдения за K2-18b продолжаются благодаря космическому телескопу Джеймсу Уэббу, который помогает изучать ее атмосферу.

Одно из крупнейших достижений исследований 2023 года стало открытие молекул диметилсульфида и диметилдисульфида в атмосфере планеты. Эти соединения, найденные только на Земле как продукт жизнедеятельности организмов, вызвали огромный интерес. Диметилсульфид может служить доказательством существования жизни на K2-18b.

Однако это открытие не является окончательным доказательством. Ученые предостерегают, что необходимы дальнейшие исследования для выяснения природы этой планеты.

Напомним, на Марсе нашли дыру, которая может вести к тайнику инопланетной жизни.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie