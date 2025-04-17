Ученые нашли признаки жизни на одной из планет

Художественное представление экзопланеты K2-18b

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На расстоянии 120 световых лет от Земли, в системе красного карлика, находится таинственная экзопланета K2-18b. Последние исследования с использованием космического телескопа James Webb обнаружили в ее атмосфере диметилсульфид (DMS) — вещество, которое на Земле производится только живыми организмами.

Об этом сообщило издание The New York Times.

Ученые предполагают, что она может иметь теплый водный океан, где потенциально могла бы развиться жизнь.

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«Нет в чьих интересах преждевременно утверждать, что мы обнаружили жизнь», — заявил астроном из Кембриджского университета Никку Мадхусудхан.

В 2015 году астрономы обнаружили экзопланету K2-18b, ставшую объектом особого внимания благодаря своей уникальной природе. Эта планета, известная как субнептун, по размерам превышает скалистые планеты нашей Солнечной системы, но меньше Нептуна и подобных объектов. Наблюдения за K2-18b продолжаются благодаря космическому телескопу Джеймсу Уэббу, который помогает изучать ее атмосферу.

Одно из крупнейших достижений исследований 2023 года стало открытие молекул диметилсульфида и диметилдисульфида в атмосфере планеты. Эти соединения, найденные только на Земле как продукт жизнедеятельности организмов, вызвали огромный интерес. Диметилсульфид может служить доказательством существования жизни на K2-18b.

Однако это открытие не является окончательным доказательством. Ученые предостерегают, что необходимы дальнейшие исследования для выяснения природы этой планеты.

Напомним, на Марсе нашли дыру, которая может вести к тайнику инопланетной жизни.