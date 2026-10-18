Конец света может наступить гораздо раньше, чем ожидалось: ученые предупредили о хаосе на орбитах планет

Ученые спрогнозировали конец света: что произойдет с Землей, когда погаснет Солнце

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Ученые показали жуткий взгляд на будущее нашей Солнечной системы, и похоже, что конец света может наступить гораздо раньше, чем ожидалось.

Об этом пишет Daily Mail.

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Как только Солнце достигнет конца своего жизненного цикла, оно претерпевает резкое превращение в горячий, плотный объект, известный как белый карлик.

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В прошлом эксперты полагали, что упорядоченные орбиты планет переживут эту окончательную трансформацию в 100 миллиардов лет. Однако новые расчеты показывают, что наша солнечная система закончится хаотично в 100 раз раньше.

Соавтор исследования, профессор Джим Фуллер, физик-теоретик из Калифорнийского технологического института, рассказал: «Мы точно не знаем, что произойдет, потому что процесс хаотический. Но наша статья показывает, что, по крайней мере, одна из планет внешней части Солнечной системы, вероятно, будет выброшена или столкнется друг с другом вскоре после того, как Солнце превратится в белого карлика».

Ранее учёные считали, что Солнце потеряет значительную часть своей массы постепенно и относительно равномерно. Такой процесс не должен существенно нарушить гравитационный баланс Солнечной системы, поэтому орбиты удаленных планет, по предварительным прогнозам, могли оставаться стабильными не менее 100 миллиардов лет.

Однако новые данные космической обсерватории Gaia Европейского космического агентства свидетельствуют, что переход звезд от красных гигантов к белым карликам происходит не столь равномерно, как предполагали ранее.

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Ученик Джим Фуллер объяснил, что Солнце будет терять массу отдельными мощными выбросами вещества. По его словам, этот процесс сравним с корональными выбросами массы, но более масштабными.

Ученые подсчитали, что Солнце может пережить около 4600 таких выбросов. Каждый из них будет высвобождать примерно одну десятитысячную массу звезды — эквивалент массы 33 Земель. Каждый выброс будет создавать небольшой толчок в противоположном направлении, изменяя скорость Солнца примерно на семь метров в секунду.

Поскольку эти выбросы будут происходить неравномерно по поверхности звезды, их суммарный эффект может постепенно нарушить движение планет.

«Каждый из этих толчков несколько меняет орбиты планет, делая их более вытянутыми. Серия таких толчков усиливает этот эффект, поэтому планеты начинают гравитационно взаимодействовать друг с другом. В конце концов, их орбиты становятся нестабильными: небесные тела могут столкнуться или выбросить друг друга из Солнечной системы», — пояснил Фуллер.

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«Хорошая» новость состоит в том, что все это может не иметь большого значения для судьбы жизни на Земле.

«Судьба внутренних планет — Меркурия, Венеры, Земли — на самом деле не меняется. Их поглотит Солнце, когда оно превратится в красного гиганта примерно через пять-шесть миллиардов лет», — объясняет профессор Фуллер.

Учитывая, что мы, вероятно, не увидим последствий, эти вопросы о конце Солнечной системы могут показаться несколько надуманными.

Однако эти открытия действительно имеют очень важные последствия для нашего понимания галактики.

Хотя их чрезвычайно трудно заметить, ученые начинают обнаруживать поразительное количество «планет-изгоев», дрейфующих в холодных пространствах между звездами.

Сейчас ученые считают, что планеты-изгои могут превышать количество своих звездных аналогов в соотношении шесть к одному, а значит, в нашей галактике их могут быть триллионы.

Однако ученые до сих пор пытаются выяснить, откуда могли взяться все эти одинокие планеты.

По словам доктора Фуллера, насильственный конец солнечных систем, продемонстрированный его симуляциями, может оказаться «важным источником свободно парящих планет».

Ранее ученые назвали 45 планет, где может находиться внеземная жизнь.

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