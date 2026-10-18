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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский раскрыл, кто стоит за ограничениями Starlink для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что ограничения Starlink и Starshield для Украины были введены после сигнала со стороны правительства США.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничение работы Starlink и Starshield было введено после сигнала со стороны американского правительства, а компания SpaceX технически выполнила это решение.

По словам Зеленского, он не знает, кто именно в администрации США принял решение.

На вопрос, были ли нарушения работы Starlink и Starshield умышленными, президент ответил:

"Это был сигнал от американского правительства ограничить эту скорость, а технически SpaceX это выполнила", - заявил Зеленский.

В то же время, президент сообщил, что работу спутниковой связи до сих пор не возобновили полностью.

На вопрос о текущем состоянии системы Зеленский ответил: "Нет, у нас остаются ограничения".

Ограничение Starlink в Украине — что известно

Утром 14 октября советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей Флэш Бескрестнов и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко сообщили, что для терминалов Starshield в Украине установили ограничение скорости — около 160 км/ч.

В то же время источники Axios в администрации США заявили, что в Белом доме отрицают причастность к этим ограничениям. Там подчеркнули, что не контролируют компанию SpaceX, обеспечивающую работу спутниковой системы.

Однако основатель SpaceX Илон Маск заявил, что решение по работе Starshield, в частности скорости и условий использования системы, принимают правительство США и президент Дональд Трамп, а не частная компания. По его словам, функционирование Starshield находится под контролем американских государственных структур.

Starshield – это защищенная спутниковая система связи, разработанная SpaceX для нужд правительственных и военных структур. Она отличается от обычной сети Starlink повышенной помехоустойчивостью и ориентацией на военное использование. До введения ограничений военные ВСУ могли использовать терминалы для управления беспилотниками на скорости более 160 км/ч.

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