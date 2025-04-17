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Позвонит ли Путин Трампу: в СМИ рассказали
В России утверждают, что некоторые страны пытаются сорвать переговоры между РФ и США.
В настоящее время договоренностей о новом телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом нет.
Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, передают РосСМИ.
В то же время, он не исключил возможность проведения переговоров между двумя сторонами на нейтральной территории, в частности Катар был назван как потенциальная дипломатическая площадка для диалога.
Также Кирилл Дмитриев заявил, что многие страны пытаются сорвать переговоры РФ и США, а диалог между странами идет в условиях атак и дезинформации.
Напомним, по словам Стива Виткоффа, президент США Дональд Трамп верит, что диктатор Путин якобы хочет закончить войну в Украине.