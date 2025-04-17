Позвонит ли Путин Трампу: в СМИ рассказали

Россия не планирует новых контактов с Трампом, но допускает переговоры с США в Катаре / © Associated Press

Реклама

В настоящее время договоренностей о новом телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом нет.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, передают РосСМИ.

В то же время, он не исключил возможность проведения переговоров между двумя сторонами на нейтральной территории, в частности Катар был назван как потенциальная дипломатическая площадка для диалога.

Реклама

Также Кирилл Дмитриев заявил, что многие страны пытаются сорвать переговоры РФ и США, а диалог между странами идет в условиях атак и дезинформации.

Напомним, по словам Стива Виткоффа, президент США Дональд Трамп верит, что диктатор Путин якобы хочет закончить войну в Украине.