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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Позвонит ли Путин Трампу: в СМИ рассказали

В России утверждают, что некоторые страны пытаются сорвать переговоры между РФ и США.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Россия не планирует новых контактов с Трампом, но допускает переговоры с США в Катаре

Россия не планирует новых контактов с Трампом, но допускает переговоры с США в Катаре / © Associated Press

В настоящее время договоренностей о новом телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом нет.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, передают РосСМИ.

В то же время, он не исключил возможность проведения переговоров между двумя сторонами на нейтральной территории, в частности Катар был назван как потенциальная дипломатическая площадка для диалога.

Также Кирилл Дмитриев заявил, что многие страны пытаются сорвать переговоры РФ и США, а диалог между странами идет в условиях атак и дезинформации.

Напомним, по словам Стива Виткоффа, президент США Дональд Трамп верит, что диктатор Путин якобы хочет закончить войну в Украине.

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