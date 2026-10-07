"Забрали на операцию": сын Валентины Хамайко получил тяжелую травму и попал в больницу

Валентина Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

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Ведущая «Сніданку з 1+1» Валентина Хамайко сообщила о серьезной травме 15-летнего сына Михаила.

На днях парень сильно повредил ногу во время тренировок по езде на мотоцикле, находясь далеко от родителей. Хамайко в Instagram сообщила, что в результате полученных травм Михаил был госпитализирован и уже оперируется. При этом она напомнила, что ее сын ровно пять лет назад тоже был в больнице, но тогда была другая причина.

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«А это я ночую в клинической больнице №2. И, как думаете, с кем? В планах ракетные обстрелы и красный уровень тревоги. В 2021 году было сотрясение мозга и смещение шейных позвонков. Причина — самокат! 2026 год — перелом ноги в двух местах. Причина — мотоцикл. Неудачно приземлился на тренировке. Выжить — главная задача мальчиков до 20 лет… А какая главная задача родителей?! У Вас есть варианты?» — написала обеспокоенная звезда.

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Сын Валентины Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

После тяжелой ночи Валентина снова вышла на связь. Ведущая поблагодарила всех неравнодушных и успокоила, что сейчас все под контролем. Она пояснила, что во время операции Михаилу вставят спицы и в дальнейшем его ждет два месяца реабилитации с загипсованной конечностью.

«Спасибо за поддержку. Моя „смена“ в больнице закончилась в 6 утра. Мы поменялись с мужем — он приехал к Михаилу. Только что сказал мне, что сына забрали на операцию. Оперировать будет лучший детский хирург-ортопед, с которым мы знакомы 17 лет. Вчера приняли решение, что нужно вытаскивать, оперировать ногу, ставить спицы. В общей сложности Михаил будет два месяца в гипсе. На момент травм он был не в Киеве, а в Полтавской области. Там загипсовали. Но надеяться, что все срастется — тоже нельзя. Потому что перелом непростой», — подчеркнула Валентина.

Валентина Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

При этом звездная мама не останавливает работу — ее съемки продолжаются. Тем не менее, она надеется посетить Михаила уже после операции с другим сыном.

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