Количество имеет значение: сколько яиц нужно красить на Пасху

Сколько яиц красят на Пасху / © unsplash.com

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Самым популярным цветом для пасхальных пасхальных яиц является красный — он олицетворяет пролитую кровь Христа и дар вечной жизни. В то же время люди часто выбирают и другие оттенки: зеленый — как знак оживающего весеннего обновления и природы; желтый — как символ солнечного тепла и света; а голубой — как отражение небесной чистоты и духовности.

Сколько яиц принято красить на Пасху

Во многих семьях к Пасхе готовят немало пасхальных яйц, чтобы хватило для всех — и для праздничного стола, и для гостей, и для подарков. собрался со своими апостолами перед распятием.

Для окрашивания часто обращаются к природным красителям: луковая шелуха, кора яблони, каркаде, сушеные ягоды бузины или кора чернокленная. Чаще всего красят именно в красный цвет — это глубокая традиция, имеющая библейскую основу. По преданию, Мария Магдалина, встретив Воскресшего Христа, рассказала об этом императору Тиберию. Тот не поверил, так как доказательство произошло чудо — яйцо, которое она держала в руках, внезапно стало красным.

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Когда лучше красить яйца к Пасхе

По давнему обычаю, самый благоприятный день для окрашивания яиц — это Чистый четверг. 2025 он приходится на 17 апреля. В этот день верующие вспоминают события Тайного ужина, когда Христос ввел обряд Святого Причастия, поэтому многие пытаются именно тогда причаститься.

Кроме духовных практик, в Чистый четверг принято тщательно убирать дом, очищая не только дом, но и мысли. После уборки хозяйки приступают к праздничным приготовлениям — начинают красить яйца и выпекать пасхальные куличи, создавая особую атмосферу светлого праздника.