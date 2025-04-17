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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Чи зателефонує Путін Трампу: в ЗМІ розповіли

В Росії стверджуюють, що деякі країни намагаються зірвати переговори між РФ та США.

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Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Росія не планує нових контактів із Трампом, але допускає переговори з США в Катарі

Росія не планує нових контактів із Трампом, але допускає переговори з США в Катарі / © Associated Press

На цей момент домовленостей про нову телефонну розмову між президентом РФ Володимиром Путіним та головою Білого дому Дональдом Трампом немає.

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, передають РосЗМІ.

Водночас він не виключив можливість проведення переговорів між двома сторонами на нейтральній території, зокрема Катар був названий як потенційний дипломатичний майданчик для діалогу.

Також за Кирило Дмитрієв заявив, що багато країн намагаються зірвати переговори РФ та США, а діалог між країнами йде в умовах атак та дезінформації.

Нагадаємо, за словами Стіва Віткоффа, президент США Дональд Трамп вірить, що диктатор Путін нібито хоче закінчити війну в Україні.

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