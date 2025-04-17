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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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997
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В Кремлі назвали "винних" у тому, що війна в Україні триває

Москва задоволена відносинами з Вашингтоном.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © ТСН.ua

Агресорка Російська Федерація чекає від України та Європи "орієнтованості" на пошуки миру.

Про це заявив, прессекретар кремлівського “фюрера” Дмитро Пєсков.

Представник Кремля наголосив, мовляв, зміст розмови диктатора Володимира Путіна та спеціального посланника президента США Стівена Віткоффа було передано Дональду Трампу.

За словами Пєскова, Вашингтон продовжує працювати з Європою та Україною. Втім, Європа нібито не налаштована на мир, кинувся зі звинуваченнями речник Путіна.

"Звичайно, очікували б прояву європейцями та українцями орієнтованості на пошуки мирного врегулювання. На жаль, від європейців ми бачимо орієнтованість на продовження війни", - цинічно заявив він.

Нагадаємо, в Кремлі зробили нахабну заяву про "приналежність" нових регіонів до Росії. Мовляв, вони - “невід’ємна частина” країни-агресорки.

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