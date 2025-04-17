В Кремлі назвали "винних" у тому, що війна в Україні триває

Володимир Путін. / © ТСН.ua

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Агресорка Російська Федерація чекає від України та Європи "орієнтованості" на пошуки миру.

Про це заявив, прессекретар кремлівського “фюрера” Дмитро Пєсков.

Представник Кремля наголосив, мовляв, зміст розмови диктатора Володимира Путіна та спеціального посланника президента США Стівена Віткоффа було передано Дональду Трампу.

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За словами Пєскова, Вашингтон продовжує працювати з Європою та Україною. Втім, Європа нібито не налаштована на мир, кинувся зі звинуваченнями речник Путіна.

"Звичайно, очікували б прояву європейцями та українцями орієнтованості на пошуки мирного врегулювання. На жаль, від європейців ми бачимо орієнтованість на продовження війни", - цинічно заявив він.

Нагадаємо, в Кремлі зробили нахабну заяву про "приналежність" нових регіонів до Росії. Мовляв, вони - “невід’ємна частина” країни-агресорки.

Дата публікації 19:40, 16.04.25 Кількість переглядів 39 На закиди Фіцо жорстко відповіли! Ось чому словацький прем'єр не може їхати в Москву!