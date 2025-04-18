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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1037
Час на прочитання
1 хв

Окупанти просуваються на Донеччині — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Протягом минулої доби російські загарбники просунулися в районі населених пунктів Розлив та у Костянтинопіль на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники просуваються у Донецькій області.

«Ворог просунувся біля Розливу та у Костянтинополі», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що російські війська активізують використання бронетехніки у зоні бойових дій.

Ми раніше інформували, що на фронті фіксується початок етапу більш широкомасштабних наступальних дій.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1037
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