Скільки дронів потрібно на 1 км фронту: військовий здивував відповіддю

Юрій Філатов / © ТСН

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Військовий Юрій Філатов, який координує всі дрони в Третій штурмовій бригаді, розповів, скільки безпілотників потрібно на 1 км фронту і яким чином вираховують цю цифру.

В ексклюзивному інтерв’ю Євгену Плінському для ТСН він пояснив, що це прописано в статутах Збройних сил. Вони є по родах і типах військ — у кожного свій.

«У Сил безпілотних систем є теж тимчасовий статут. Але є специфіка в тому, що все дуже швидко змінюється і умовно за півроку змінюються і технології, і тактики застосування. Відповідно на зараз є ця проблема, вона відома — що наші нормативні документи не встигають за тим, як змінюється і видозмінюється застосування безпілотних систем», — каже військовий.

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Тому, за його словами, військові більше керуються виходячи від практики, обмінюючись досвідом між підрозділами.

«Ми використовуємо розрахунки. Це теж дуже важливий аспект — не робити інтуїтивно, а робити базуючись на якісь моделі. Для того, щоб побудувати систему, у тебе повинна спочатку бути модель цієї системи. Але модель цієї системи ти не побудуєш, якщо ти не не вмієш працювати з даними, не збираєш статистику, не аналізуєш її. І оцей цикл він в повній мірі без зворотнього зв’язку не працює. Відповідно у нас побудована така модель. Ми довго до неї йшли, ми її покращуємо весь час, але вона дозволяє нам розрахувати необхідну щільність спостереження, щільність ураження, глибину і так далі. Необхідну кількість особового складу, кількість засобів ураження. В принципі, ця модель має і відповідає на всі ці питання, і вона дозволяє вже будувати системну роботу», — розповів Юрій Філатов.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Третя ШТУРМОВА ВПЕРШЕ розкриває ТАЄМНИЦІ своїх ДРОНІВ: ЕШЕЛОНОВАНА зона УРАЖЕННЯ ворога