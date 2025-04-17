Анчелотті достроково залишить "Реал" – ЗМІ назвали конкретну дату

Карло Анчелотті / © Associated Press

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Карло Анчелотті залишить посаду головного тренера мадридського "Реала" після фінального матчу Кубка Іспанії проти "Барселони".

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, 65-річний італійський фахівець достроково піде з "Королівського клубу" 26 квітня – одразу після поєдинку "вершкових" з "Барселоною" у фіналі Кубка Короля.

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Чинний контракт Карло з мадридським клубом розрахований до літа 2026 року.

У ЗМІ була інформація, що замінити Анчелотті на посаді може коуч леверкузенського Баєра" Хабі Алонсо.

Самого Карло неодноразово "сватали" до збірної Бразилії, яка зараз займається пошуком нового керманича після звільнення Дорівала Жуніора.

Анчелотті вдруге очолив "Реал" 2021 року. Відтоді він виграв з командою 11 трофеїв, включно з двома титулами Ла Ліги та двома Лігами чемпіонів.

Протягом свого першого періоду на чолі мадридців (2013-2015) Карло також тріумфував у Кубку Іспанії, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу.

Анчелотті є одним з найбільш успішних тренерів в історії футболу. Він єдиний керманич, який вигравав усі топ-5 чемпіонатів Європи, а також п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів – двічі з "Міланом" (2003, 2007) та тричі з "Реалом" (2014, 2022, 2024).

За сім турів до завершення сезону "Реал" йде другим у турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від "Барселони" на 4 очки.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті прокоментував виліт "Реала" з Ліги чемпіонів від лондонського "Арсенала" і висловився про своє майбутнє у клубі.