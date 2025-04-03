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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ель Класико у фіналі: "Барселона" вибила "Атлетіко" з Кубка Іспанії (відео)

Каталонці стали другим фіналістом Кубка Короля після мадридського "Реала".

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" перемогла "Атлетіко" в матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії сезону-2024/25 і вийшла до фіналу турніру. Поєдинок на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді завершилася з рахунком 0:1.

У першому матчі, який відбувся у Барселоні, команди розійшлися надгольовою нічиєю (4:4).

А долю другого поєдинку визначив єдиний забитий м'яч. На 27-й хвилині Ферран Торрес завдав точного удару після передачі Ламіна Ямаля.

Огляд матчу "Атлетіко" – "Барселона"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "синьо-гранатові" здолали "матрацників" за сумою двох зустрічей (5:4) та вийшли до фіналу турніру.

Суперником "Барселони" у фіналі Кубка Іспанії стане мадридський "Реал", який у півфіналі з українцем Андрієм Луніним у воротах в екстратаймах здолав "Реал Сосьєдад".

Ель Класико у фіналі Кубка Короля відбудеться 26 квітня.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Іспанії є "Атлетик" Більбао. Торік у фіналі баски у серії пенальті перемогли "Мальорку" та вперше за останні 40 років здобули цей трофей.

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