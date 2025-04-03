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Эль Классико в финале: "Барселона" выбила "Атлетико" из Кубка Испании (видео)
Каталонцы стали вторым финалистом Кубка Короля после мадридского "Реала".
"Барселона" победила "Атлетико" в ответном матче полуфинала Кубка Испании сезона-2024/25 и вышла в финал турнира. Поединок на стадионе "Метрополитано" в Мадриде завершился со счетом 0:1.
В первом матче, который состоялся в Барселоне, команды разошлись сверхголевой ничьей (4:4).
А судьбу второго поединка определил единственный забитый мяч. На 27-й минуте Ферран Торрес нанес точный удар после передачи Ламина Ямаля.
Обзор матча "Атлетико" – "Барселона"
Будет добавлен в скором времени.
Таким образом, "сине-гранатовые" одолели "матрасников" по сумме двух встреч (5:4) и вышли в финал турнира.
Соперником "Барселоны" в финале Кубка Испании станет мадридский "Реал", который в полуфинале с украинцем Андреем Луниным в воротах в экстра-таймах одолел "Реал Сосьедад".
Эль Классико в финале Кубка Короля состоится 26 апреля.
Напомним, действующим обладателем Кубка Испании является "Атлетик" Бильбао. В прошлом году в финале баски в серии пенальти победили "Мальорку" и впервые за последние 40 лет завоевали этот трофей.