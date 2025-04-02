Лунин отреагировал на драматический матч "Реала" в Кубке Испании, где пропустил четыре мяча

Андрей Лунин

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Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин прокомментировал ответный матч полуфинала Кубка Испании против "Реал Сосьедада" ( 4:4 ), в котором "Королевский клуб" в экстра-таймах вырвал путевку в финал турнира.

"С большими страданиями в конце. Команда, Бернабеу, вместе до конца. #HalaMadrid", – написал Лунин на своей странице в Instagram.

Отметим, что Лунин из-за травмы основного вратаря "сливочных" бельгийца Тибо Куртуа вышел на матч в стартовом составе. 26-летний украинец сыграл полный поединок, сделав 2 сейва и пропустив 4 гола.

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В этом сезоне Лунин провел 12 матчей за "Реал" во всех турнирах. Суммарно Андрей пропустил 19 голов. Четыре раза он оставлял свои ворота "сухими".

В первом поединке против "Реал Сосьедад" сейвы Лунина помогли мадридцам одержать выездную победу со счетом 1:0.

Поскольку ответная игра между командами завершилась вничью 4:4, то именно подопечные Карло Анчелотти выиграли двухматчевое противостояние (5:4) и вышли в финал турнира.

В другой полуфинальной паре Кубка Испании путевку в финал разыграют "Барселона" и "Атлетико", которые в первом матче разошлись сверхголевой ничьей (4:4). Ответная игра состоится 2 апреля в Мадриде.

Напомним, действующим обладателем Кубка Испании является "Атлетик" Бильбао. В прошлом году в финале баски в серии пенальти победили "Мальорку" и впервые за последние 40 лет завоевали этот трофей.