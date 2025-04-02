Лунін відреагував на драматичний матч "Реала" в Кубку Іспанії, де пропустив чотири м'ячі

Андрій Лунін / © x.com/realmadriden

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Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін прокоментував матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії проти "Реал Сосьєдада" ( 4:4 ), у якому "Королівський клуб" в екстратаймах вирвав путівку до фіналу турніру.

"З великими стражданнями в кінці. Команда, Бернабеу, разом до кінця. #HalaMadrid", – написав Лунін на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що Лунін через травму основного воротаря "вершкових" бельгійця Тібо Куртуа вийшов на матч у стартовому складі. 26-річний українець зіграв повний поєдинок, зробивши 2 сейви і пропустивши 4 голи.

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Цього сезону Лунін провів 12 матчів за "Реал" у всіх турнірах. Сумарно Андрій пропустив 19 голів. Чотири рази він залишав свої ворота "сухими".

У першому поєдинку проти "Реал Сосьєдада" сейви Луніна допомогли мадридцям здобути виїзну перемогу з рахунком 1:0.

Оскільки гра-відповідь між командами завершилася внічию 4:4, то саме підопічні Карло Анчелотті виграли двоматчеве протистояння (5:4) та вийшли до фіналу турніру.

В іншій півфінальній парі Кубка Іспанії путівку до фіналу розіграють "Барселона" та "Атлетіко", які в першому матчі розійшлися надгольовою нічиєю (4:4). Гра-відповідь відбудеться 2 квітня в Мадриді.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Іспанії є "Атлетик" Більбао. Торік у фіналі баски у серії пенальті перемогли "Мальорку" та вперше за останні 40 років здобули цей трофей.