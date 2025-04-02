Лунін пропустив 4 голи, але "Реал" в екстратаймах вирвав путівку до фіналу Кубка Іспанії (відео)

"Реал" Мадрид – "Реал Сосьєдад" / © Associated Press

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Мадридський "Реал" став першим фіналістом Кубка Іспанії сезону-2024/25.

"Вершкові" оформили вихід до фіналу за підсумками матчу-відповіді півфіналу турніру з "Реал Сосьєдадом". Зустріч на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершилася з рахунком 4:4 .

У першому поєдинку проти басків сейви українського голкіпера Андрія Луніна допомогли мадридцям здобути виїзну перемогу з рахунком 1:0.

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У матчі-відповіді Лунін через травму основного воротаря "вершкових" бельгійця Тібо Куртуа також вийшов у стартовому складі.

Баски відкрили рахунок на 16-й хвилині зустрічі – Андер Барренечеа з гострого кута пробив поміж ніг Луніну.

На 30-й хвилині мадридці відповіли голом Ендріка. На 72-й хвилині гості знову повели в рахунку – Лунін вдруге пропустив поміж ніг, цього разу м'яч у власні ворота зрізав захисник "бланкос" Давід Алаба.

На 80-й хвилині Мікель Оярсабаль збільшив перевагу "Реал Сосьєдада", вивівши свою команду вперед у двоматчевій дуелі.

Проте підопічні Карло Анчелотті відповіли голами Джуда Беллінгема і Орельєна Чуамені на 82-й і 86-й хвилинах відповідно.

Але на 90+3-й хвилині Оярсабаль оформив дубль – рахунок у поєдинку став 3:4, а відтак за нічиєї 4:4 у двоматчевому протистоянні гра перейшла до екстратаймів.

Там "Королівський клуб" забив вирішальний гол – на 115-й хвилині мадридців до фіналу турніру вивів Антоніо Рюдігер.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Реал Сосьєдад"

В іншій півфінальній парі Кубка Іспанії путівку до фіналу розіграють "Барселона" та "Атлетіко", які в першому матчі розійшлися надгольовою нічиєю (4:4). Гра-відповідь відбудеться 2 квітня в Мадриді.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Іспанії є "Атлетик" Більбао. Торік у фіналі баски у серії пенальті перемогли "Мальорку" та вперше за останні 40 років здобули цей трофей.