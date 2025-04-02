У Харкові вночі пролунали вибухи: влада розповіла подробиці

Вибухи у Харкові / © Facebook/Київська міська адміністрація

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У Харкові в ніч проти 2 квітня пролунали вибухи.

Про це йдеться у повідомленні голови Харківської ОВА Олеги Синєгубова.

"У Харкові пролунали вибухи! Будьте обережні!", - йдеться у повідомленні.

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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав вже кілька ударів по місту БПЛА. Візуально спостерігається пожежа у Холодногірському районі міста.

Перед вибухами у місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки на Дніпро загинуло 5 осіб.

Росія у ніч проти 1 квітня не атакувала Україну ударними безпілотниками.