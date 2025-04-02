- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 628
- Час на прочитання
- 1 хв
У Харкові вночі пролунали вибухи: влада розповіла подробиці
Візуально спостерігається пожежа у Холодногірському районі міста.
У Харкові в ніч проти 2 квітня пролунали вибухи.
Про це йдеться у повідомленні голови Харківської ОВА Олеги Синєгубова.
"У Харкові пролунали вибухи! Будьте обережні!", - йдеться у повідомленні.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав вже кілька ударів по місту БПЛА. Візуально спостерігається пожежа у Холодногірському районі міста.
Перед вибухами у місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки на Дніпро загинуло 5 осіб.
Росія у ніч проти 1 квітня не атакувала Україну ударними безпілотниками.