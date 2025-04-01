Це не нова тактика ворога: експерт про масовані точкові удари

Масовані обстріли БпЛА / © Getty Images

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Російські загарбники намагаються перевантажити українську протиповітряну оборону, завдаючи масованих точкових ударів, але ця тактика не нова.

Про це в етері РБК-Україна заявив військовий експерт Павло Нарожний.

Він заявив, що раніше росіяни вже застосовували подібну тактику масованих точкових ударів.

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«В них вже була така історія, що вони на один якийсь обласний центр, чи на якесь інше місто спрямовували і крилаті ракети, і „Шахеди“. І таким чином вони перевантажували системи ППО по суті. Ну тобто у ППО є або ракети, патрони, або снаряди для „Гепардів“ і так далі і їх не може бути нескінченна кількість», — розповів Нарожний.

Він заявив, що таким чином російські загарбники намагаються пробити українську протиповітряну оборону.

«Іде велика кількість дронів, їх починають збивати, системи перевантажені і якась кількість проходить. Тобто нічого нового тут, на жаль, немає. Так, це якась зміна тактики, але скільки ця тактика проживе і як ми будемо відбивати — це відкрите питання», — підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники здійснили масований обстріл ударними безпілотниками Житомира та області.

Ми раніше інформували, що у Харкові в ніч проти 31 березня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.