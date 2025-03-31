Масований обстріл Дніпра: що відомо про наслідки "прильотів"

Наслідки обстрілу Дніпра / © ТСН

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Напередодні російські окупанти безпілотниками атакували Дніпро. Дісталося і Кривому рогу. Поки у Дніпрі долали наслідки атаки «Шахедів», ворог вдарив балістикою. Цілеспрямовано бив у житловий квартал — ракета влучила між будинками. Поранення дістали дев’ятеро людей. Троє — досі у лікарні в середньому стані.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У Дніпрі ж під наглядом медиків восьмеро людей. Двоє — у тяжкому стані.

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Порівняно із ранком суботи, тут вже набагато чистіше, друзки та уламки майже прибрали. Сотні вибитих вікон закрили плівкою та фанерою. Забути пережите мешканці понівечених будинків, зізнаються, не можуть. «Шахеди» літали один за одним.

Росіяни обстріляли житлові будинки у Дніпрі / © ТСН

Ворожий дрон тут влучив просто у дах будинку, обваливши кілька верхніх поверхів. Пані Ольга ховалась у ванній, доки вибухи трощили її оселю.

«Якби я була на кухні, то точно б постраждала», — каже жінка.

У ту пекельну ніч заграва від пожеж стояла над усім правим берегом Дніпра. Вибухи лунали один за одним, одночасно палало у семи різних місцях.

Влучив безпілотник і у відомий готельно-ресторанний комплекс, який на початку війни допомагав переселенцям. Пожежу там приборкували цілу ніч, але вигоріла значна частина. З чорними стінами стоять і з десяток приватних будинків у середмісті. Під руїнами одного із приміщень загинула його власниця.

На сусідній вулиці люди вціліли, однак залишились без нічого. Від батьківської хати, зведеної майже 90 років тому — стін майже не лишилось. Пан Олександр з дружиною встигли вскочити у підвал. Це і врятувало їм життя.

Не витримав шахедної атаки і будинок пана Федора. Чоловік на фронті з 2022-го. Пройшов полон, знову став до війська. А тепер ворог знищив і дім його дитинства.

Наслідки ударів по Дніпру / © ТСН

По вулицях розкидані уламки ворожого залізяччя. Майже всі вікна вилетіли і у багатоповерхівці поруч з приватним сектором. Скло та уламки там майже прибрали, а от заспокоїтись, досі не виходить.

«Ми перший вибух почули і одразу зібрались вийшли в тамбур, спускатись вже було дуже небезпечно вікна повилітали, скло валяється. Я дитину оділа, обняла, щоб вона сиділа спокійно і все весь цей час ми сиділи в тамбурі», — каже місцева жителька.

Ця атака забрала життя 4 людей. З 28 поранених у лікарнях залишаються восьмеро, двоє у тяжкому стані. Комунальники завершили розбирати завали — вивезли понад 70 тон будівельного сміття. А на знищеному ресторані встановили прапор України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СТРАШНИЙ ОБСТРІЛ ДНІПРА! Наживо з місця влучання!