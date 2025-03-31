Массированный обстрел Днепра: что известно о последствиях "прилетов"

Последствия обстрела Днепра / © ТСН

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Накануне российские оккупанты беспилотниками атаковали Днепр. Досталось и Кривому Рогу. Пока в Днепре преодолевали последствия атаки «Шахедов», враг ударил баллистикой. Целенаправленно бил в жилой квартал — ракета попала между домами. Ранения получили девять человек. Трое — до сих пор в больнице в среднем состоянии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Днепре же под наблюдением медиков восемь человек. Двое — в тяжелом состоянии.

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По сравнению с утром субботы, здесь уже гораздо чище, осколки и обломки почти убрали. Сотни выбитых окон закрыли пленкой и фанерой. Забыть пережитое жители изуродованных домов, признаются, не могут. «Шахеды» летали один за другим.

Россияне обстреляли жилые дома в Днепре / © ТСН

Вражеский дрон здесь попал прямо в крышу дома, обвалив несколько верхних этажей. Ольга пряталась в ванной, пока взрывы крушили ее дом.

«Если бы я была на кухне, то точно бы пострадала», — говорит женщина.

В ту адскую ночь зарево от пожаров стояло над всем правым берегом Днепра. Взрывы раздавались один за другим, одновременно пылало в семи разных местах.

Попал беспилотник и в известный гостинично-ресторанный комплекс, который в начале войны помогал переселенцам. Пожар там укрощали всю ночь, но выгорела значительная часть. С черными стенами стоят и с десяток частных домов в центре города. Под руинами одного из помещений погибла его владелица.

На соседней улице люди уцелели, однако остались без ничего. От родительского дома, возведенного почти 90 лет назад — стен почти не осталось. Господин Александр с женой успели вскочить в подвал. Это и спасло им жизнь.

Не выдержал шахедной атаки и дом господина Федора. Мужчина на фронте с 2022-го. Прошел плен, снова стал в армию. А теперь враг уничтожил и дом его детства.

Последствия ударов по Днепру / © ТСН

По улицам разбросаны обломки вражеского железа. Почти все окна вылетели и в многоэтажке рядом с частным сектором. Стекло и обломки там почти убрали, а вот успокоиться, до сих пор не получается.

«Мы первый взрыв услышали и сразу собрались вышли в тамбур, спускаться уже было очень опасно окна повылетали, стекло валяется. Я ребенка одела, обняла, чтобы он сидел спокойно и все все это время мы сидели в тамбуре», — говорит местная жительница.

Эта атака унесла жизни 4 человек. Из 28 раненых в больницах остаются восемь, двое в тяжелом состоянии. Коммунальщики завершили разбирать завалы — вывезли более 70 тонн строительного мусора. А на уничтоженном ресторане установили флаг Украины.

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