Бывшая помощница Дэвида Бекхэма выдала новое заявление об их четырехмесячном романе

Дэвид и Виктория Бекхэмы и Ребекка Лус / © Associated Press

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Бывшая любовница экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма — Ребекка Лус — выдала новое заявление об их романе.

Женщина работала помощницей спортсмена, когда тот перешел играть за ФК «Реал Мадрид» и переехал жить в испанскую столицу, вместе с тем его жена еще с двумя на тот момент детьми осталась в Лондоне. После завершения их сотрудничества Ребекка заявила, что между ними был четырехмесячный роман. На проекте 60 Minutes Australia, передает People, женщина утверждает, что никогда не лгала об отношениях с Бекхэмом и говорила только правду. По ее словам, она была для футболиста тем человеком, которого “ты первым видишь утром, когда просыпаешься, и последним, когда ложишься спать.”

“Я додерживалась правды. Я никогда не преувеличивала. Я никогда не врала ни о чем. Почему? Потому что я выступаю против самой сильной, самой влиятельной пары в СМИ, у которой есть все деньги мира на лучший пиар, лучших юристов. И все, что я имела на своей стороне, — это правда”, — утверждает Ребекка.

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Ребекка Лус / © Getty Images

Женщина убеждена, что Дэвид Бекхэм ее соблазнял, а она “попала на крючок”. Когда он ее пригласил в гостиницу, когда в городе не было Виктории, та не смогла ему отказать. Роман пары якобы длился четыре месяца, после чего Ребекка застала его в компании модели. Женщина вспоминает, что ей тогда было больно.

“Я попала на крючок. И потом мы были на праздновании дня рождения Роналду, и он ушел с этой моделью. Для меня это была тяжелая ночь”, — добавила Ребекка.

Отметим, сам Дэвид Бекхэм в основном не комментирует обвинений Ребекки Лус. Единственное, что он говорил, что история о его романе на стороне не соответствует действительности. Правда, на Netflix есть четырехсерийная документальная лента “Бекхэм”. В картине Виктория и Дэвид тогда затронули тему вероятной измены бывшего футболиста. Роман на стороне спортсмен не подтвердил, но признал, что этот период был тяжелым в их браке.

Дэвид и Виктория Бекхэмы / © Associated Press

Напомним, недавно блогерша Анна Алхим шокировала признанием. Она рассказала, что у нее был романом с женатым “спиртовым” олигархом.