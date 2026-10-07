Удар РФ по Киеву: повреждена киностудия Довженко

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В ночь на 7 октября российские войска атаковали Киев. В результате удара поврежден трехпавильонный корпус Национальной киностудии имени Александра Довженко.

Об этом сообщила киностудия в Facebook.

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На странице обнародовали информацию о последствиях атак с фото и видео. По предварительным данным, поврежден один из павильонов комплекса.

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«Погибших пока нет», — говорится в сообщении.

Пока информация о масштабах повреждений киностудии уточняется.

Массированная атака 7 октября — что известно

Напомним, в ночь на 7 октября российские оккупанты совершили массированную комбинированную атаку ракетами и дронами на ряд регионов Украины. Под ударами оказались Киев и область, Кременчуг, Запорожье, Днепр и область, Кировоградщина и Прилуки на Черниговщине. ПВО обезвредило 161 воздушную цель, однако зафиксировано попадание на 18 локациях.

В результате атаки РФ на Киев зафиксировано попадание и повреждение в нескольких районах города. В Оболонском и Шевченковском районах пострадала нежилая застройка. В Подольском районе повреждено офисно-складское здание, где возник пожар и частно разрушилось перекрытие. В Дарницком районе загорелась территория гаражного кооператива. К сожалению, во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших.

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