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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ бьет по мостам в Киеве: часть из них перекрыли, а маршруты транспорта изменены — что известно

Движение поездов через Южный мост остановили, а часть автобусов перевели на объездные маршруты.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В Киеве сменили движение транспорта

В Киеве сменили движение транспорта / © Reuters

В Киеве из-за ночных атак временно ограничено движение общественного транспорта по отдельным мостам.

Об этом предупредили в Киевтранспасе.

Где изменено движение транспорта

Южный мост перекрыт в обоих направлениях.

Движение автобусов маршрутов №22 и №91 организовано через Дарницкий мост.

Мост Патона перекрыт в обоих направлениях.

Движение автобусов маршрутов №51, №55, №115 и №118-Д организовано через Дарницкий мост.

Движение троллейбусов организовано:

маршрут №43: Кибцентр — площадь Лыбидская

маршрут №50: ул. Милославская — Дарницкая площадь

Мост Метро перекрыт в направлении правого берега.

Движение автобусов маршрута №1-М организовано через Подольский мост.

Напомним, в Киеве 2 российских ударных беспилотника 1 октября попали в Южный мост. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, удары пришлись вблизи опорной части моста.

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