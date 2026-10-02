РФ бьет по мостам в Киеве: часть из них перекрыли, а маршруты транспорта изменены — что известно

В Киеве сменили движение транспорта / © Reuters

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В Киеве из-за ночных атак временно ограничено движение общественного транспорта по отдельным мостам.

Об этом предупредили в Киевтранспасе.

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Где изменено движение транспорта



Южный мост перекрыт в обоих направлениях.



Движение автобусов маршрутов №22 и №91 организовано через Дарницкий мост.



Мост Патона перекрыт в обоих направлениях.



Движение автобусов маршрутов №51, №55, №115 и №118-Д организовано через Дарницкий мост.



Движение троллейбусов организовано:



маршрут №43: Кибцентр — площадь Лыбидская

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маршрут №50: ул. Милославская — Дарницкая площадь



Мост Метро перекрыт в направлении правого берега.



Движение автобусов маршрута №1-М организовано через Подольский мост.

Напомним, в Киеве 2 российских ударных беспилотника 1 октября попали в Южный мост. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, удары пришлись вблизи опорной части моста.

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