- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1222
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ бьет по мостам в Киеве: часть из них перекрыли, а маршруты транспорта изменены — что известно
Движение поездов через Южный мост остановили, а часть автобусов перевели на объездные маршруты.
В Киеве из-за ночных атак временно ограничено движение общественного транспорта по отдельным мостам.
Об этом предупредили в Киевтранспасе.
Где изменено движение транспорта
Южный мост перекрыт в обоих направлениях.
Движение автобусов маршрутов №22 и №91 организовано через Дарницкий мост.
Мост Патона перекрыт в обоих направлениях.
Движение автобусов маршрутов №51, №55, №115 и №118-Д организовано через Дарницкий мост.
Движение троллейбусов организовано:
маршрут №43: Кибцентр — площадь Лыбидская
маршрут №50: ул. Милославская — Дарницкая площадь
Мост Метро перекрыт в направлении правого берега.
Движение автобусов маршрута №1-М организовано через Подольский мост.
Напомним, в Киеве 2 российских ударных беспилотника 1 октября попали в Южный мост. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, удары пришлись вблизи опорной части моста.