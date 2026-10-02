«Будем принимать меры»: Южная Корея пригрозила Украине из-за пленных КНДР

Скандал с Южной Кореей из-за пленных КНДР / © Associated Press

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В пятницу, 2 октября, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил о готовности принять «неопределенные меры» против Украины, если Киев не признает наличие соглашения о конфиденциальности во время передачи двух пленных военных из КНДР и не извинится за ее нарушение.

Об этом пишет CNA.

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Президент Южной Кореи угрожает Украине из-за обнародовании информации о пленных КНДР

«Если отказ признать факты и публично извиниться продлится, мы примем дополнительные меры», — заявил он.

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Кроме этого, южнокорейский лидер выразил «глубокое сожаление» о публичных высказываниях Украины о якобы неизбежном военном столкновении между Пхеньяном и Сеулом. По его словам, подобные риторические заявления фактически подталкивают Корейский полуостров к развязыванию войны.

Дипломатическое напряжение между странами вспыхнуло после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в прошлом месяце публично объявил об отправке в Южную Корею двух северокорейских военнопленных.

После этого заявления Сеул сразу обвинил Украину в нарушении договоренностей о строгой секретности операции, которая должна была обеспечить безопасность самим солдатам. В то же время официальные представители Украины отрицают существование каких-либо соглашений о конфиденциальности.

В Киеве пытаются урегулировать ситуацию. Вчера, 1 октября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина стремится возобновить дружеские отношения с южнокорейскими партнерами.

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«Я бы не хотел называть это инцидентом. Скажем так: это дипломатическое недоразумение», — добавил глава МИД.

Публичный конфликт оказался крайне неудобным для администрации Ли Чжэ Мёна, который пытается снизить градус эскалации с Северной Кореей, а также сталкивается с политическими последствиями относительно недавнего случая с подрывом на демилитаризованной зоне.

По оценке старшего научного сотрудника Корейского института национального объединения в Сеуле Чо Хан Бема, потенциальные шаги со стороны Сеула, вероятно, коснутся уже действующих программ поддержки Украины — гуманитарного, финансового и восстановительного направлений.

С начала полномасштабной войны Южная Корея регулярно оказывала Украине финансовую и гуманитарную помощь, а на июльском саммите НАТО дополнительно выделила 100 миллионов долларов на нелетальные нужды.

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С чего начался скандал с пленными КНДР: главное

Напомним, Украина передала Южной Корее двух северокорейских солдат, попавших в плен в Курской области в январе 2025 года. Об этом на Генассамблее ООН объявил президент Владимир Зеленский, подчеркнув жестокое воспитание в КНДР и стремление бойцов покончить с собой.

Сеул подтвердил добровольное прибытие военнопленных в середине сентября, состоявшееся по результатам закулисных переговоров. Согласно конституции Южной Кореи, все жители полуострова считаются ее гражданами.

Обнародование этой информации вызвало дипломатический скандал. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и оппозиция выразили возмущение из-за нарушения соглашения о неразглашении, ведь конфиденциальность была необходима для безопасности пленных и сохранения стабильности на полуострове. В связи с этим МИД Южной Кореи вызвал исполняющего обязанности посла Украины Андрея Вешкина, заявив о подрыве доверия и потребовав официальных объяснений и извинений.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) заявила, что именно Киев изначально требовал строгой конфиденциальности, опасаясь за предстоящие обмены пленными. Несмотря на обсуждение договоренности по нескольким каналам, украинская сторона раскрыла детали. В то же время в разведке заверили, что у прибывших бойцов спецназа КНДР нет проблем со здоровьем и они сейчас проходят проверку.

В Сеуле официально опровергли слухи о том, что передача пленных была условием для предоставления Украине военной помощи. Южнокорейские депутаты предположили, что Зеленский публично поднял тему в ООН, чтобы стимулировать общественную поддержку в Южной Корее по поставкам оружия ВСУ. Сейчас страна ограничивается нелетальной помощью и оборудованием для разминирования.

Расследование дел бойцов корейской разведкой может занять до 90 дней для установления их лиц и получения данных о военных возможностях Пхеньяна. Согласно международному гуманитарному праву и принципу невозвращения, солдат не депортируют в КНДР, где им грозят пытки и расправа. Строгие нормы дают полное право передать пленных в третью страну по их собственному желанию.

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