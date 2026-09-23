Последствия атаки на Киев 23 сентября

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Один мужчина скончался в киевской больнице от тяжелых ранений, полученных в результате сегодняшнего нападения российских войск. Еще восемь человек пострадали, в настоящее время в стационарах городских больниц находятся четверо пациентов, — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Оккупанты не прекращали атаковать город ни утром, ни в течение дня. Враг вновь нанес удары по АЗС — пострадали две станции в разных районах Киева, также были повреждены транспортное предприятие и объект инфраструктуры, загорелся склад. Под утро в Соломенском районе обломки сбитых целей упали между жилыми домами, а в Голосеевском — беспилотник попал в бизнес-центр, вызвав разрушения и пожар.

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Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

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Очередные удары по автозаправочным станциям: как габионы спасли жизни

Российские террористы продолжают целенаправленно наносить удары по автозаправочным станциям. Утром вражеские дроны поразили и повредили ещё две АЗС в столице. Это уже шестой прицельный удар по объектам сети «Укрнафта» за последние недели.

Ровно в 07:00 реактивный дрон попал прямо в заправочную колонку АЗС. Последствия вражеского удара сняли на видео проезжавшие мимо водители и случайные свидетели. Мощной взрывной волной полностью снесло магазин и остальную наземную инфраструктуру станции.

Мужчина утверждает: это был самый мощный удар по АЗС из всех, нанесённых Россией в последние дни. На этой неделе на станции установили дополнительную защиту — специальные габионы с песком. Именно они приняли на себя основную взрывную волну и опасные осколки.

Емкость с автогазом осталась неповреждённой, однако топливо из неё предусмотрительно слили сразу после начала системных атак на столичные АЗС. Работникам станции удалось вовремя укрыться, поэтому никто из них не пострадал.

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«Прилетело, успели вытащить», — рассказывают очевидцы.

В Дарницком районе также был повреждён автозаправочный комплекс. Один из водителей получил травмы — его срочно доставили в больницу. Полиция и спасательные службы оперативно отреагировали на происшествие.

«Будьте очень осторожны во время тревоги, никто не думал, что сюда прилетит», — призывают свидетели происшествия.

Последствия обстрела Киева

Нападение на центр города: пожар на рынке «Шайба» и разрушения возле вокзала

Ближе к полудню россияне начали обстреливать самый центр столицы — район железнодорожного вокзала. Вражеские дроны типа «Герань» один за другим начали падать в центре города.

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Свидетели атаки насчитали не менее пяти ракетных ударов. Повреждениям подверглись железнодорожная инфраструктура, торговые центры и жилые дома. После прямого попадания загорелся бывший Железнодорожный рынок, известный в народе как «Шайба».

Эта дерзкая атака средь бела дня застала многих киевлян врасплох. Разрушения и густые столбы дыма были видны в Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах.

В целом в результате вражеского налета в столице пострадали 8 человек. Один из раненых, госпитализированный в тяжелом состоянии, к сожалению, скончался в больнице. На данный момент в стационарах городских больниц остаются 4 пострадавших.

«Уже две жертвы вражеского нападения на столицу. Один мужчина скончался в больнице, ещё один погиб», — подчеркнул Виталий Кличко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 23 СЕНТЯБРЯ | ПРИЛЕТЫ в КИЕВ! Детектив со Starlink во Львове! ВСПЫШКА в Ровно

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