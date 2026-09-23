"Летят прямо с конвейера": почему РФ круглосуточно атакует Украину и как долго это будет продолжаться

Россияне массированно атакуют Украину дронами / © ТСН

Реклама

Российские оккупанты продолжают запускать беспилотники по украинским городам и селам. Хотя интенсивность атак несколько снизилась по сравнению с предыдущими неделями — из-за истощения накопленных у врага запасов — сами обстрелы претерпели существенные изменения. Теперь враг наносит удары ударными дронами даже среди дня.

О том, как изменилась тактика РФ, зачем оккупанты разрушают гражданскую инфраструктуру в светлое время суток и во сколько обходятся агрессору новые реактивные дроны, исследовала специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко.

Реклама

Удары среди дня и истощение ПВО: новая тактика противника

Удары по АЗС, железной дороге, логистическим центрам, автодорогам, жилым домам и предприятиям… Враг изменил подход и теперь запускает ударные беспилотники исключительно по гражданским объектам в любое время суток. При этом россияне действуют по четкому алгоритму: перед комбинированными или баллистическими ударами сначала волнами выпускают скоростные дроны. Это делается не только для истощения украинской системы ПВО, но и для постоянного психологического давления на население.

Реклама

«В основном сейчас целями являются украинская логистика, железная дорога, складские помещения и т. п.», — отмечает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Эксперты отмечают: оккупанты наносят удары просто потому, что у них есть такая возможность, и это сознательно просчитанный шаг. Первые «Шахеды», которые полетели на украинские города в 2022 году, были оснащены бензиновыми двигателями, летели низко и медленно. Тогда Украина нашла способ противодействия в виде мобильных огневых групп (МОГ). В конце 2024 года появились специальные дроны-перехватчики, и в прошлом году показатель сбиваемых вражеских целей достигал почти 100% — даже когда россияне запускали их ночью роями по несколько десятков или сотен единиц.

Теперь логика атак изменилась. «Шахеды» эволюционировали — в основном они стали реактивными. Именно их РФ использует для ударов по гражданской инфраструктуре, ведь они способны летать значительно быстрее и выше, что позволяет обходить украинские перехватчики даже днём.

Дроны с системой донаведения и мини-компьютерами: технические новшества оккупантов

Новые российские беспилотники получили существенные технические усовершенствования, которые делают их более опасными.

Реклама

«Новые реактивные "Шахеды" оснащены системой донаведения в носовой части. Главное управление разведки уже предоставляло информацию о том, что противник устанавливает на такие дроны мини-компьютеры для обеспечения системной спутниковой связи. Они ищут различные варианты, как сделать атаки более эффективными», — объясняет военный эксперт, майор ВСУ Андрей Ткачук.

За последний месяц враг выпустил по Украине около трёх тысяч реактивных «Шахедов», отмечает советник президента Украины Сергей Бескрестнов (Флэш). По его словам, эти дроны фактически запускаются «с конвейера», ведь у России до сих пор нет их стратегического запаса.

«Каждый день мы находим обломки дронов, изготовленных буквально накануне. То есть речь идет не о накопленном запасе», — подчеркнул Сергей Бескрестнов в комментарии изданию DOU.UA.

Производство одного реактивного беспилотника обходится России в несколько раз дороже, чем обычного бензинового «Шахеда». Аналитики считают, что такое затратное производство наносит российской экономике не менее болезненный удар, чем точные удары украинских дальнобойных БпЛА по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Реклама

Как украинская ПВО сбивает реактивные «птички» и чем ответит Украина

Благодаря силам противовоздушной обороны большинство российских «Шахедов» так и не достигает намеченных целей.

«Если бы все самолеты долетали до цели на 100%, извините, у нас были бы совсем другие, гораздо худшие результаты. Вы видите, что процент сбитых самолетов на сегодняшний день довольно высок, но те 10% или 20% все же долетают. Для защиты неба задействованы различные средства: истребительная авиация (в частности, самолеты F-16 и Mirage), наземная ПВО, зенитные ракетные комплексы малого и среднего радиуса действия, ПЗРК и мобильные огневые группы», — подчеркивает пресс-секретарь Военно-воздушных сил Юрий Игнат.

Во время первых массированных атак в начале полномасштабного вторжения украинские разработчики примерно за полгода создали эффективные решения для противодействия. Сегодня против реактивных дронов уже существует четыре потенциальных решения — об этом ранее сообщал министр обороны Евгений Хмара. Сейчас главная задача — оперативно протестировать новые перехватчики и наладить их промышленное производство в широких масштабах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Дроны наносят удары посреди дня: как развивались реактивные «Шахеды» и какие новые меры противодействия применяют ВСУ

Новости партнеров

Новости партнеров