В Киеве «прилет» у вокзала: в «Укрзализныце» сделали срочное заявление

Центральный ж/д вокзал в Киеве. / © УНІАН

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В среду, 23 сентября, российская армия не перестает атаковать Киев. В городе произошли «прилеты». В частности, появилась информация о попадании вблизи Центрального железнодорожного вокзала.

В пресс-службе «Укрзализныци» отреагировали на сообщения.

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«В связи с информацией о „прилете“ вблизи Центрального железнодорожного вокзала Киева — сообщаем: вокзал не поврежден», — отметили в «УЗ».

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Что известно о взрывах в районе вокзала

В Киеве практически не прекращаются воздушные волнения. С полуночи уже более пяти раз звучали сирены из-за угрозы беспилотников. Последствия атаки фиксируются в разных районах столицы.

В частности, с утра взрывы раздавались в районе Центрального железнодорожного вокзала. Местные Телеграмм-каналы сообщали, что вблизи станции произошло по меньшей мере три попадания. Кроме того, в Сети появились фото и видео, на которых видны столбы дыма после ударов.

Атака на железную дорогу

Руководитель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский сообщил, что утром 23 сентября Россия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Киева. Он не раскрыл детали атаки, однако отметил, что в результате удара травмировался работник железной дороги.

«Вражеские атаки на столицу продолжаются, под прицелом и железнодорожная инфраструктура столицы. Пока один наш железнодорожник, возвращаясь из смены домой, получил обломочные ранения».

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Напомним, с утра Киев находится под атакой РФ. В столице несколько раз объявляли тревогу, взрывы не утихают. В нескольких районах столицы произошли прилеты. В частности, по две АЗС и по объектам в районе железнодорожного вокзала. Один человек погиб.

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