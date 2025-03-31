Эктор Хименес-Барво выехал из Украины за границу и объяснил почему

Эктор Хименес-Барво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

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Украинский шеф-повар и ведущий Эктор Хименес-Браво выехал из Украины за границу и объяснил, куда и почему отправился.

О своем отъезде кулинар рассказал в Instagram. Знаменитость поделился, что наконец-то решился воплотить в реальность то, о чем мечтал почти два с половиной года. Эктор Хименес-Браво прибыл в свою родную Колумбию и встретился с близкими. Повар говорит, что ему сложно поверить, что он наконец-то смог приехать домой и преодолеть немалое расстояние. Впрочем, как отметил Эктор, объятия с мамой стоили того.

“Дома…Я мечтал об этом моменте 2,5 года. Я мечтал еще раз увидеть родных, мечтал обнять маму… До сих пор не верю, что я преодолел такое расстояние. До сих пор не верю, что я дома, в Колумбии”, — поделился повар.

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Эктор Хименес-Браво с родным в Колумбии / © instagram.com/hectorjimenezbravo

В комментариях коллеги Эктора Хименеса-Браво поздравили его с столь долгожданной встречей. Они отметили, что очень за него счастливы.

Я плачу от радости за вас! Как это сильно нужно тебе! Наконец-то (Ольга Мартыновская)

Мама счастлива иметь такого сына (Григорий Решетник)

Рад за тебя, друг (Владимир Ярославский)

Напомним, тем временем кулинарный эксперт Татьяна Литвинова, у которой раньше выпадал случай работать с Эктором Хименесом-Браво, положительно о нем не отзывается. Знаменитость рассказала об их конфликтах.