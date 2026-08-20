Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов резким поступком окончательно отрекся от родителей

Дэвид и Виктория Бекхэмы с сыном Бруклином / © Associated Press

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Первенец известных супругов Виктории и Дэвида Бекхэмов резким поступком окончательно показал свое крайне негативное отношение к родителям.

Похоже, Бруклин Бекхэм совсем не собирается идти на примирение с родней. Более того, он все больше и больше удаляется от родителей, братьев и сестры. Если раньше мужчина с трепетом относился к родным и даже делал татуировки в их честь, то сейчас от этого и не остались и следа.

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Из недавно опубликованных Бруклином кадров в Instagram стало известно, что парень избавился от тату, который он набил в честь Виктории Бекхэм. На груди у него раньше красовалась надпись mommy’s boy, что в переводе — «маменькин сыночек». Сейчас вместо этой фразы там виднеются цветы.

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Дэвид Бекхэм с сыном Бруклином / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Бруклин Бекхэм / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Похоже, семейный конфликт Бекхэмов со старшим сыном вообще не собирается утихать. Более того, Бруклин своими действиями демонстрирует, что отрекается от родителей и делает все возможное, чтобы его с ними больше ничего не связывало.

Что известно о конфликте Виктории и Дэвида Бекхэмов со старшим сыном

Еще в прошлом году стали распространяться сплетни, что в семье Бекхэмов творится что-то неладное. Дело в том, что поведение Бруклина и его жены Николы Пельтц кардинально изменилось. Они перестали появляться в компании Бекхэмов, не следят за их фотоблогами и даже сыграли вторую свадьбу без них. Было очевидно, что в семье произошел раскол.

В конце концов все точки над «i» в январе этого года расставил сам Бруклин. Он опубликовал сенсационное заявление, где обвинил родителей в желании нажиться на его имени и тотальном контроле. Также Бруклин критиковал Викторию, что та испортила его свадьбу с женой, а впоследствии заказывала статьи в прессе, где Николу поливают грязью. Первенец дизайнера и футболиста выдал, что не собирается больше иметь ничего общего с родителями.

Сами же Виктория и Дэвид Бекхэмы воздерживаются от комментариев. Они говорят, что всегда будут любить детей и их двери для них открыты всегда.

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