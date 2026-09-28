Россия массированно атаковала два областных центра Украины: ужасающие последствия и много погибших (видео)

Последствия атаки на Днепр

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Россияне атаковали Запорожье и Днепр. Оккупанты нанесли удары по бизнес-центру и объекту инфраструктуры.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Анастасии Невирной.

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В Днепре оккупанты нанесли удар по бизнес-центру в центре города

В разгар рабочего дня оккупанты обстреляли бизнес-центр в Днепре — в центре города вспыхнуло пламя. На данный момент известно о трех погибших и 14 раненых.

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Около 50 человек оказались заблокированными в охваченном огнем здании. С верхних этажей пожарные эвакуировали их с помощью подъемника.

Разрушенное здание бизнес-центра до сих пор дымится. Спасателям пришлось эвакуировать почти пять десятков человек из заблокированного помещения. Спасательная операция началась почти сразу после попадания. Пожарные задействовали десятки единиц техники и пытались действовать быстро под постоянной угрозой повторных атак.

«Площадь пожара, по нашим данным, составила 900 квадратных метров. На данный момент пожар локализован. К 13:15 спасено 49 человек. Всего было задействовано 4 автолестницы, поскольку мы понимали, что нужно эвакуировать людей с верхних этажей. В основном эвакуация проводилась с помощью лестниц», — сообщили в ГСЧС.

Воспоминания очевидцев о моменте удара

Сергей — один из тех, кого эвакуировали с самого верхнего, восьмого, этажа. Вместе с коллегами он оказался заблокированным в офисе в разгар рабочего дня.

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«Здание сильно так качнуло. Мы сразу попытались выйти по лестнице, но она уже была задымлена и заблокирована. Мы вернулись на 8-й этаж и ждали, пока нас эвакуируют. Нас в офисе было 8 человек. Последнего вон спускают», — рассказывает Сергей.

Другой очевидец пан Игорь, услышав сигнал тревоги и осознав опасность, начал спускаться в укрытие. Не успел он выйти из лифта, как раздался взрыв.

«Как раз спускался на лифте. Едва двери открылись — я, наверное, сделал 3–4 шага, как раздался взрыв. Все здание полностью, все посыпалось. Меня взрывной волной снова забросило в лифт, но он не закрылся, слава Богу. Потом выскочили, спаслись», — вспоминает мужчина.

Поисково-спасательная операция длилась несколько часов. Ее постоянно прерывали новые воздушные тревоги — на город летели новые реактивные «Шахеды».

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Атака на Запорожье

Пятеро человек пострадали в результате вражеского удара по Запорожью. Около 12 часов дня россияне атаковали объект городской инфраструктуры. На месте попадания возник пожар.

Сейчас на месте обстрела работают пожарные, полиция и коммунальщики. Информация о последствиях атаки уточняется. Пострадавших передали медикам, с остальными работают психологи.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 НОВОСТИ 28 СЕНТЯБРЯ | ПРИЛЕТЫ В КИЕВЕ! УЖАС в ХАРЬКОВЕ и ДНЕПРЕ! НАСТУПЛЕНИЕ ВСУ

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