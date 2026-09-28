ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1166
Время на прочтение
1 мин

"Прилет" в центре Днепра: появились жуткие фото атаки

Российская армия совершила очередной акт терроризма против мирного населения Украины, атаковав Днепр в разгар рабочего дня.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Три человека погибли из-за атаки россиян на Днепр

Три человека погибли из-за атаки россиян на Днепр

В Днепре вражеский удар по зданию бизнес-центра 28 сентября унес жизни трех человек, еще двенадцать получили травмы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Из-за удара россиян по Днепру погибли три человека, а минимум 12 человек получили повреждения», — отметил ок.

Фото с места атаки показали в ГСЧС

Напомним, РФ атаковала Запорожье. На месте удара бушует пожар. Пока известно о семи пострадавших.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie