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- Украина
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"Прилет" в центре Днепра: появились жуткие фото атаки
Российская армия совершила очередной акт терроризма против мирного населения Украины, атаковав Днепр в разгар рабочего дня.
В Днепре вражеский удар по зданию бизнес-центра 28 сентября унес жизни трех человек, еще двенадцать получили травмы.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
«Из-за удара россиян по Днепру погибли три человека, а минимум 12 человек получили повреждения», — отметил ок.
Фото с места атаки показали в ГСЧС
Напомним, РФ атаковала Запорожье. На месте удара бушует пожар. Пока известно о семи пострадавших.
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